كيفية الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم الحجز saudia.com 2022

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم الحجز أو رقم التذكرة 2022 – 1443 ليست بالإمر الصعب خلال الفترة الحالية حيث قامت الإدارة القائمة على هيئة الخطوط السعودية بتوفير عدة طرق إلكترونية عبر الموقع الرسمي لخطوط الطيران السعودية تمكن المسافرين من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين حجز وإلغاء وتعديل الحجوزات إلكترونيًا وكذلك استرداد مبلغ التذكرة في حالة إلغاء الرحلة بجانب العديد من الخدمات الهامة التي تساعد المسافرين على الحصول على أفضل تجربة للسفر، وتسهيلاً على كافة المواطنين أتاحت الشركة الفرصة للمواطنين ليتمكنوا من استعراض وإدارة حجوزاتهم من خلال خدمة الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم الحجز 2022 والتي يمكن الحصول عليها من خلال ابتاع عدد من الخطوات سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال فتابعونا.

كيفية الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية 2022

كثيراً ما يدور في أذهان العديد من المسافرين كيفية الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية 2022، لذلك قامت شركة الطيران السعودية بتوفير طريقة إلكترونية تمكن المواطنين من استعراض بيانات الحجز المبرم مسبقًا من خلال استخدام رقم الحجز الذي يحصل عليه المسافر عندما يقوم بتأكيد حجزه، فما على المسافر سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لخطوط الطيران السعودية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ إدارة الحجوزات ” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية. بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الرحلة التي ترغب في الاستعلام عنها في الخانات الظاهرة أمامك وهي: ( رقم الحجز – اسم العائلة).

وأخيراً قم بالنقر على أيقونة السهم الظاهر بجانب الخانات لاستعراض الحجز.

سيتم التأكد من صحة الرقم ومن ثم عرض كافة التفاصيل المتعلقة برقم الحجز الذي تم إدخاله وبإمكان المسافر إجراء العديد من التعديلات التي يرغب فيها من خلال الموقع الإلكتروني.

كيف ألغي الحجز في الخطوط السعودية؟

عادة ما يتعرض العديد من المسافرين عبر خطوط الطيران السعودية إلى الظروف الطارئة والتي قد تمنعهم من السفر في الموعد المحدد في التذكرة الخاصة بهم، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى البحث عن طريقة سريعة تمكنهم من إلغاء حجز رحلاتهم.

وتسهيلاً على كافة المسافرين قامت الخطوط الجوية السعودية بتوفير أكثر من طريقة لإلغاء الحجز هما كالتالي:

الطريقة الأولى وهي عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (920022222). الطريقة الثانية والتي تتم عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بفتح الصفحة الرئيسة لموقع شركة الطيران السعودية.

بعد ذلك قم باختيار خدمة “ إدارة الحجوزات “.

“. ثم قم بإدخال رقم الحجز والاسم الخير للمسافر.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ استعراض الحجز “.

“. وأخيراً انقر على زر “إلغاء واسترداد مبلغ الحجز“.

مع ملاحظة أن التذاكر التي يمكن استرجاعها هي المدفوع ثمنها فقط ويتم الاسترجاع بشكل مجاني في حالة الإلغاء قبل موعد الرحلة بفترة أما إذا تم الإلغاء بعد الموعد فسيتعرض المسافر لدفع غرامة قدرها 50 ريال سعودي للبالغ و25 ريال سعودي للطفل.

رقم الخطوط السعودية المجاني

أتاحت الشركة لكافة المسافرين فرصة للتواصل مع خدمة عملاء الشركة عن طريق الرقم الموحد 920022222 للحصول على العديد من الخدمات الهامة، فما على المسافرين الراغبين في إلغاء أو استرداد أو تعديل التذكرة الاتصال على الرقم السابق.

وفي ختام المقال نكون قد قمنا بالإجابة على كيفية الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم الحجز 2022، كما تعرفنا على طريقة إلغاء الحجوزات واسترداد الرسوم عبر موقع ثقفني.