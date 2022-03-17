الاستفسار عن باقي اقساط بنك التسليف بالخطوات

الاستفسار عن باقي اقساط بنك التسليف الخاصة بكل المستفيدين الحاصلين على القروض والخدمات التي تقدمها البنوك السعودية، وهذه الخدمات لا تقدم فقط للمواطنين داخل المملكة، وإنما تقدم لكل المقيمين أيضا، حيث تسعي المملكة العربية في منح كل المساعدات المالية لكل الفئات المختلفة لكي يتمكنوا من تحسين مستواهم المادي، حيث أصبحت الحياة الأن تتطور بشكل كبير ومع تلك التطورات، تختلف مستوي المعيشة والتعليم، وتبدأ أن تظهر أعباء الحياة، ويوجد بعض المواطنين والمقيمين داخل المملكة لا يقدرون على تحمل تلك الأعباء لوحدهم لذلك يلجوا إلى طلب الحصول على بعض الخدمات والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية. كذلك من المعروف تقديم بنك التسليف العديد من الحلول التمولية مثل تمويل الزواج. وقرض افق وقرض الأسرة وتمويل كنف. ونتعرف الآن بالتفصيل علي خطوات الاستعلام عن اقساط بنك التسليف.

أنواع قروض بنك التسليف وبنك التنمية الاجتماعية

أثبتت بعض الدراسات أن عدد المقترضين داخل المملكة العربية وصل إلى 1,700,000 مقترض وتم تمويل بعض المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية وتم تمويل بعض الأسر الأشد احتياجا لمساعدتهم على مواجهة الحياة ومن أنواع قروض بنك التسليف:

قرض الأسرة، ويتم إعطاء هذا القرض للأسر صاحبة دخل بسيط محدد لا يكفي أفراد الأسرة من مواجهة كل أعباء الحياة، من حيث المأكل والمشرب والترفيهيات الأخرى.

كذلك قرض الكنف، يتم إعطاء هذا القرض للنساء الأرامل والمطلقات، الغير قادرين على تحمل مسؤوليتهم ومسؤولية من معهم، فيهدف هذا القرض إلى تحسين مستوي المعيشة لديهم ومنحهم فرص لبدء حياة جديدة.

قرض الزواج يمنح لكل الشباب داخل المملكة العربية السعودية المقبولين على الزواج ويشترط أن يكون هذه الزيجة أول مرة. كذلك يجب ألا ينر علي تاريخ الزواج عن التقديم أكثر من عام.

تمويل أهل ويتم إعطاء هذا القرض للأسر التي لا يكفي دخلهم سد جميع احتياجهم المختلفة.

تمويل السيارات حيث يصل تمويل السيارات إلي ١٠٠ ألف ريال لسيارات الأجرة و ١٥٠ ألف ريال للسيارات الخاصة و٢٠٠ ألف ريال لسيارات النقل المدرسي.

تمويل المشروعات ويوجد نوعين من التمويل هما تمويل نفاذ للعمل الحر للراغبين في العمل الحر وتمويل أفق للمؤسسات.

خطوات الاستعلام عن باقي اقساط بنك التسليف

يمكن لجميع المواطنين من الاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بأقساط بنك التسليف برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

علي المستخدم الدخول عبر رابط بنك التنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/

علي المستخدم الضغط على زر اللغة العربية لتحديد لغة الموقع ثم يقوم بالضغط علي تسجيل الدخول.

ثم على المواطن إدخال كافة البيانات، الذي سيطلبها الموقع. من حيث الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف في الخانات المطلوبة وبطريقة صحيحة.

ثم يتم تحديد نوع القرض الذي يريد الاستفسار عنه، والحصول على المعلومات الخاصة به. بعد ذلك الضغط على الموافقة، وسوف يظهر جميع التفاصيل الخاصة بالقرض.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف