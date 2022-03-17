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رسميا : قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 وإعلان قائمة منتخب مصر

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عمر شويل - جدة رسميا : قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 وإعلان قائمة منتخب مصر

مباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي مصر والسنغال مساء يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 وذلك ضمن إطار مباريات الذهاب للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بمونديال قطر 2022 وعلى أن تكون مباراة العودة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، ومن المعلوم أن مباراتي الذهاب والإياب للمنتخبين المصري والسنغالي هما من سيحددان مصير الفريقين للتأهل لمونديال قطر 2022، كما أن المنتخب المصري يسعى بقوى لخوض مباراة تنافسية بروح معنوية شديدة لرد الثأر بعد أن حرم المنتخب السنغالي المنتخب المصري التتويج ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون 2022، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل عن مباراة الذهاب لمنتخبي مصر والسنغال في التصفيات النهاية المؤهلة لكأس العالم 2022.

منتخب مصر في تصفيات كأس العالم
موعد مباراة مصر والسنغال

قائمة منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال تصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022

صرح الإعلامي إبراهيم فايق عن قائمة المنتخب الوطني المصري في مواجهة المنتخب السينغالي ضمن فعاليات التصفيات النهاية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة في قطر والتي جاءت كالآتي:

المركز اللاعبين
حراسة المرمى
  • الأساسي
    • محمد الشناوي
    •  أبو جبل
    • محمد صبحي
  • الاحتياط
    • محمود جاد
    • محمد فوزي
خط الدفاع
  • الأساسي
    • أيمن أشرف
    • محمد عبد المنعم
    • محمد هاني
    • الونش
    • عمر كمال عبد الواحد
    • محمود علاء
    • أحمد فتوح
    • محمد حمدي
  • الاحتياط
    • أحمد ياسين
    • علي جبر
    • كريم حافظ
خط الوسط
  • الأساسي
    • عمرو السولية
    • محمد النني
    • إمام عاشور
    • حمدي فتحي
    • زيزو
    • مهند لاشين
خط الهجوم
  • الأساسي
    • محمد صلاح
    • تريزيجية
    • مرموش
    • مصطفى فتحي
    • مصطفى محمد
    • أحمد حسن كوكا
  • الاحتياط
    • محمد شريف
    • إبراهيم عادل
    • أحمد رفع

موعد مباراة مصر والسنغال التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022

من المقرر إقامة مباراة الذهاب لمنتخبي مصر والسنغال يوم الجمعة 25 من مارس على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسنستعرض لكم في الجدول التالي توقيت المباراة في مختلف البلدان:

البلد التوقيت
مصر 9:00 مساءا
تونس 8:00 مساءا
الجزائر 8:00 مساءا
السعودية 10:00 مساءا

تردد قناة أون تايم سبورت on time sport الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت مؤخرا مجموعة قنوات أون سبورت المجانية عن حصولها لحقوق البث لمباريات مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022 “مونديال قطر” حيث يمكن استقبال قناة أون تايم سبورت on time sport الناقلة لمباراة مصر والسنغال من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي النايل سات
التردد 10853
الاستقطاب العمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح 3/4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا : قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 وإعلان قائمة منتخب مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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