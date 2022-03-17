سلوفاكيا توافق على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوى ينتمى للحقبة السوفيتية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تزويد كييف بهذا النظام الدفاعى يأتى للمساعدة فى الدفاع ضد الضربات الجوية الروسية، مضيفة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطى "الناتو" لا يزالان يتحاوران بشأن كيفية إعادة تعبئة القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وأشارت "سى إن إن" إلى أن سلوفاكيا هى واحدة من ثلاث دول حليفة لـ "الناتو" لديها أنظمة دفاع معنية من هذا الطراز.

وكان الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، قد جدد اليوم الأربعاء مطالبته بضرورة فرض منطقة حظر جوى فوق الأراضى الأوكرانية، مضيفاً أن القوات الروسية أطلقت نحو ألف صاروخ على أوكرانيا وقنابل عديدة ومسيرات خلال الثلاثة أسابيع الماضية.