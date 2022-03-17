دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية برقم الهوية

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عمر شويل - جدة دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية التي أطلقها البرنامج، ووفر من خلالها الخدمات الإلكترونية، التي من أهمها تسجيل حساب المواطن، التي تعد من أهم الخدمات التي من خلالها يستطيع المستفيد الحصول على باقي الخدمات بكل سهولة، فمنذ إطلاق البرنامج في 2017 وقد أتاح التسجيل لكل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط الأهلية، وظل ذلك الأمر متاحا إلى شهر مارس من عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ يستطيع كافة المستفيدين دخول حساب المواطن والاستعلام عن الخدمات برقم الهوية.

دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية

الاستعلام عن خدمات حساب المواطن يتطلب دخول البوابة الإلكترونية، التي تعد الرابط الرسمي الذي أعلن عنه برنامج حساب المواطن الذي يساعد المستفيدين عملية تسجيل حساب المواطن، وإنشاء حساب مستفيد جديد، بالإضافة إلى الاستعلام عن نتائج الأهلية، وغيرها من الخدمات التي تشملها البوَابة الإلكترونية، كل ذلك من أجل الوصول إلى الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن قدر الإمكان، حيث أنه غير متاح لغير المستحقين دخول حساب المواطن.

حساب المواطن دخول حسابي

بعد تسجيل حساب المواطن يصبح للمستفيد حساب خاص به، لذلك يمكن دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط دخول حساب المواطن. افتح رابط البوابة الإلكترونية. اضغط على زر الدخول في الصفحة الرئيسية. سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. أدخل رمز التحقق ثم اضغط على خيار تسجيل دخول.

تحديث حساب المواطن

حفاظًا على حالة الأهلية، واستمرار صرف حساب المواطن ينبغي على المستفيد تحديث حساب المواطن كلما دعت الحاجة لذلك، بمعنى أوضح في حالة حدوث تغيير فعلي في البيانات، بالطريقة الآتية:

افتح رابط دخول حساب المواطن ca.gov.sa. سجل بيانات الحساب الشخصي، ثم اضغط على تسجيل دخول حساب المواطن. اضغط على خيار تعبئة أو استكمال الطلب. انتقل إلى صفحة البيانات الشخصية ثم قم بتحديث البيانات التي تغيرت فعليًا. اضغط على خيار حفظ التغييرات.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

تتطلب الاستفادة من خدمات حساب المواطن الإلكترونية تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية، وذلك للمستفيدين فقط الذين استطاعوا تسجيل حساب المواطن، ولكن دون ذلك لا يستطيع دخول البوَابة الإلكترونية، خاصةً وأن تسجيل جديد حساب المواطن غير متاح في الوقت الحالي؛ وهذا يرجع نتيجة الضوابط المقررة على الدعم، وفي هذا الصدد أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتم الإعلان رسميًا في حالة فتح التسجيل ثانيًا في البرنامج.