خلال أيام قليلة تحتفل جميع البلاد بعيد الأم وكان أول من كرمها هو نبي الله محمد صلاوات الله عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك.

أجمل عبارات وبرقيات التهنئة بمناسبة عيد الأم وأفكار لشراء الهدايا لهم

وثاني من كرمها وأحسن فضلها هو الصحفي مصطفي أمين عام 1943، كلن يدرس بأمريكا وجاء يوم 9 مايو من هذا العام واحتفل أمريكا بجميع الأمهات وكانوا يطلقوا على هذا اليوم أسم أمريكا المبتسم، ففكر كثيرا لكي يطبق الفكرة بمصر قاموا بطرح الفكرة وكانت أول الربيع وأصبح العيد عيدين، وخصص يوم 21 من شهر مارس من كل سنة، لتتويج كل أم، ثم انتقل عبر الأعوام لجميع البلاد العربية وقاموا بالأحتفال به كل عام بنفس اليوم. وكثير من المغنيات المصريات قاموا بأهداء أغاني متنوعة لهذا اليوم، ومن أشهر الأغاني ست الحبايب لفايزة أحمد، شاددية ماما يا ماما، وكثير منا يحتار في أختيار الهدية التي تناسب أمه، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم رسائل التهنئة وأفكار لهدايا تقدمو ها لست الحبايب.

أفضل عبارت وبرقيات التهنئة لعيد الأم

كل عام وانتى بخير يا ست الحبايب.

كل سنة وانتي طيبة يا أمي.

Happey Mother’s Day.

تهنئة من القلب إلى كل أم كل عام وأنتم بخير.

أمّي الغالية أبعث لكِ باقات حبي وإحترامي وعبارات نابعة من قلبي.

أمّي الحبيبة إليكِ أهدية هذه الكلمات، يا من أنتِ أغلى من نفسي التي بين جوانحي.

أفكار لهدايا عيد الأم