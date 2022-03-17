استعلام راتب التقاعد بالسجل المدني 1443

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عمر شويل - جدة استعلام راتب التقاعد بالسجل المدني أو من خلال تسجيل رقم الهوية، تعد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها المتقاعدين، وذلك من أجل ضمان العيشة الكريمة بعد ترك العمل سواء الموظفين بالخدمة المدنية والعسكرية عند بلوغ سن التقاعد ” سن المعاش 60 عام”، وتخصيص راتب التقاعد لموظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى موظفي القطاع الحكومي العاملين على بند الأجور، كما يتم صرف راتب التقاعد في حالة المعاش المبكر وإصابات العمل التي تسببت في العجز المهني وترك العمل وتوقف الراتب الشهري.

استعلام راتب التقاعد بالسجل المدني

توفر مؤسسة التقاعد خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني لكافة العملاء المتقاعدين الذين يرغبون في التحقق من تسوية راتب التقاعد التي لم تكتمل بعد، ولكن بعد صدور قرار دمج مؤسسة التقاعد مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أصبحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفر كافة الخدمات والالتزامات لعملاء أنظمة التقاعد وغيرهم، بحيث تقوم على إدارة شؤون التقاعد للموظفين على قيد العمل في القطاعين المدني والعسكري، والعاملين الذين توقفوا عن العمل نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، وصرف تعويض التعطل عن العمل ساند، بالإضافة إلى الفرص التدريبية، وفرص العمل للباحثين عن العمل.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية

يستطيع المواطنين الذين يتقاضون راتب التقاعد الاستعلام عنه بالسجل المدني أو برقم الهوية بالخطوات الآتية:

افتح رابط الاستعلام عن راتب التقاعد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. سجل رقم الهوية الوطنية، ثم أدخل رمز الصورة المتاح أمامك. يمكنكم طلب تغيير رقم التحقق في حالة عدم وضوح الرقم. اضغط على خيار استعلام راتب التقاعد.

حساب راتب التقاعد

توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية حساب راتب التقاعد المتوقع للموظف سواء كان بالخدمة المدنية أو العسكرية، بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالة التقاعد المبكر 25 عام، تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية ثم الانتقال إلى حاسبة راتب التقاعد، ثم إدخال البيانات التالية:

نوع الخدمة سواء مدنية أو عسكرية.

آخر راتب تقاضاه العميل، وسن التقاعد.

عدد سنوات الخدمة.

ثم يقوم بالنقر على حساب راتب التقاعد ثم يظهر الراتب التقريبي الذي من المقرر أن يحصل علية المتقاعد عند بلوغ سن التقاعد بناءً على البيانات التي تم تسجيلها.

الاستعلام عن المستحقات التأمينية

لا تقتصر خدمات مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني أو رقم الهوية فقط، وإنما يستطيع العميل الذي تمكن من التسجيل في التأمينات الاجتماعية والاشتراك بها، الاستعلام عن المستحقات التأمينية التي لم تصرف بعد، بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط الاستعلام في التأمينات الاجتماعية. حدد طريقة الاستعلام سواء برقم الهوية أو من خلال اسم العميل. سجل رقم الهوية الوطنية ، ثم أدخل رمز التحقق. أخيرًا اضغط على خيار تحقق.

في النهاية نكون عرضنا لكم متابعي موقع ثقفني طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد، وطريقة حساب راتب التقاعد أيضًا.