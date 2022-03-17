كيفية سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية بالمملكة

زادت محركات جوجل في البحث عن وسيلة دفع فواتير الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة الذين بحاجة داخل السعودية، وهذا لكي يتم تلبية احتياجات الأسر السعودية الأساسية، تواجه صعوبات الحياة للمواطنين السعوديين، حيث أن هذا نتيجة احتياجاتهم الأساسية، وهذا لكي تواجهه كافة الصعوبات على الحياة، والأوضاع الاقتصادية، وهذا ما أطلقته الشؤون الاجتماعية بالتعاون وهذا مع هيئة تنظيم الكهرباء داخل السعودية، حيث أن هذا البرنامج ضروري لجميع المواطنين السعوديين الذين محدودين الدخل، بتكلفة إجمالية مليون ونصف ريال سعودي مخصص للمستفيدين في العام الواحد، وهذا بمقدار عدد الأسر غير القادرة على سداد فواتير الكهرباء المستهلكة بأكثر من 700 ألف، وأضاف إلى ذلك أن تستهلك كل أسرة مستقلة في المتوسط حوالي 200 ريال سعودي شهرياََ، وهذا بناءاً على ما تم تنظيمه للكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد تجد الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء داخل السعودية ولذلك تعاونت الهيئة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع مبادرة، مما أدى إلى ذلك دفع فواتير الكهرباء للأسر ذات الدخل المنخفض بالمملكة، وهذا عن طريق آليات جديدة، والآليات المقترحة، وبناءا على ذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني كيفية سداد فاتورة الكهرباء الجديدة.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية :

يتم تخصيص مبلغ لكي يتم دفع فاتورة الكهرباء لكل أسرة سعودية. في حالة أن قيمة الفاتورة تجاوزت القيمة المدفوعة المبلغ المنسوب أو المحدد بعد عام واحد، سوف يتم يدفع حامل الفاتورة المبلغ الزائد. إذا كانت قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة أقل من المبلغ المحدد، سوف يتم بيع المبلغ المستحق لحامل الفاتورة، مما أدى إلى ذلك تقليل الاستهلاك.

أثر منصة إحسان الاجتماعي المطور :

في الفترة الأخيرة قامت منصة العمل على تعظيم أثر قطاع العمل الخيري المقدم بالمملكة العربية السعودية، وتمكينه رقمياََ، وهذا عن طريق مبادراتها وخدماتها التي يتزامن إطلاقها مع مواسم العطاء، ودراسة احتياجات العديد من الفئات المستحقة المختلفة، سواء كان المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية، والتعليمية والإغاثية وهكذا، وأضاف إلى ذلك أن يكون إجمالي التبرعات على هذه المنصة يصل إلى أكثر من مليار و225 مليون ريال سعودي مخصص، وأكد على ذلك ام يستفيد منها أكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة لهذه المنصة.