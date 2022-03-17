بوتين: العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مستمرة بنجاح

جدة - نرمين السيد - وحمل بوتين، خلال اجتماع حكومى ترأسه اليوم الأربعاء، الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن تقويض جهود التسوية فى "دونباس"، قائلا:" إن سكان جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك على مدى ثمانى سنوات تعرضوا لإبادة جماعية حقيقية وممارسة الأساليب الوحشية ضدهم، ومنها الحصار والأعمال الانتقامية والإرهابية والقصف المتواصل".

وأضاف بوتين: "أن الحكومة الأوكرانية لم تكن تستعد للحرب والعدوان على روسيا ودونباس فحسب بل بدأته"، مشيرا إلى أن تصريحات الحكومة الأوكرانية عن نيتها بناء ترسانة نووية ووسائل إيصال لها كانت تشكل خطرا حقيقيا على روسيا.

وتابع: "كان بوسع النظام النازى فى كييف بدعم تقنى من الخارج الحصول فى المستقبل المنظور على أسلحة دمار شامل، وكانت روسيا هدفا له بطبيعة الحال"، متهما حكومة أوكرانيا وداعميها فى الولايات المتحدة وحلف الناتو بأنهم تجاهلوا بوقاحة تحذيرات موسكو المتكررة من أن هذه التطورات تشكل خطرا مباشرا على أمن روسيا.

وشدد بوتين على أنه لم يكن بوسع روسيا الاقتصار فى عمليتها العسكرية على منطقة دونباس وحدها.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تتواصل بنجاح بالتوافق الصارم مع الخطط الموضوعة، معربا عن ثقته بأن التكتيكات التى اختارتها وزارة الدفاع وهيئة الأركان الروسيتان أثبتت فعاليتها.