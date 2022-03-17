ليفربول يفوز على أرسنال ويشدّد الخناق على مانشستر سيتي

فاز ليفربول، اليوم الأربعاء، على مضيفه أرسنال بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإمارات، لحساب مؤجل الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف الأول لـ"الريدز" في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، بأقدام ديوغو جوتا. وبعدها بـ8 دقائق، أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني.
وسيطر أرسنال، الذي انتصر في آخر خمس مباريات بالدوري، على الشوط الأول، لكن المباراة انقلبت بعد الاستراحة بفضل فعالية ليفربول الذي مدد سلسلة انتصاراته.
وبهذه النتيجة، قلص أبناء يورغن كلوب الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد أرسنال في 51 نقطة بالمركز الرابع.
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