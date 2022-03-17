هل طلب زيلينسكي من شعبه الاستسلام؟.. فيديو "التقنية الشريرة"

انتشر، خلال الساعات الماضية، على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب فيه من مواطنيه الاستسلام وإلقاء السلاح، لكن الأمر يرجع إلى تقنية "التزييف العميق" للمقاطع المصورة.

ويظهر الفيديو زيلينسكي واقفا على منصته المعتادة، التي يلقي منها خطاباته، ويقول في كلمة موجهة للأوكرانيين والأوكرانيات: "اتضح أنه ليس من السهل أن تكون رئيسا".

وأضاف أنه "قرر إعادة دونباس"، في شرق أوكرانيا، إلى روسيا، مشيرا إلى أن جهود جيشه في الحرب "باءت بالفشل".

وختم حديثه بالقول: "نصيحتي لكم هي أن تلقوا أسلحتكم وتعودوا إلى عائلاتكم.. الأمر لا يستحق الوفاة في هذه الحرب.. نصيحتي هي أن تظلوا على قيد الحياة. سأقوم بالأمر نفسه".

وأكد موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن الفيديو مفبرك، مشيرا إلى أنه كان من السهل اكتشاف ذلك.

ويبدو من خلال المقطع المنتشر أن رأس زيلينسكي "كبير جدا مقارنة مع جسده، كما أنه مضاء بشكل مختلف"، حسب "سكاي نيوز".

كما كشف مترجم يعمل في "سكاي نيوز" أن الصوت في الفيديو المزيف كان "خافتا وأبطأ" من صوت زيلينسكي العادي.

وعادة ما تقوم عملية الفبركة على التلاعب بصورة أو مقطع فيديو لشخص يتحدث، ثم يتم تلفيق كلام له، لم يقله في الأساس.

وفي وقت لاحق، علّق زيلينسكي بنفسه على الفيديو المفبرك، بالقول، على حسابه في إنستغرام: "لن نلقي أي سلاح حتى ننتصر.. أنا أنصح القوات الروسية أن تلقي أسلحتها وتعود إلى ديارها".