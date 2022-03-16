نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن معدلات البحث عن الإستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية تتزايد بشكل كبير من جانب المقيمين بالمملكة على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية لتقدم من خلالها العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين السعوديين والمقيمين، ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها خدمة الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وعلى الجانب الآخر فقد حرص الملايين من المقيمين داخل المملكة بالدخول إلى منصة أبشر والإستعلام عن ميعاد تجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم بعد أن فرضت الحكومة السعودية غرامات تأخير على كل المقيمين الذين يتخلفوا عن تجديد إقامتهم في الموعد المحدد، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرة من الممكن قيام الحكومة بترحيل المخالفين، والآن نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن صلاحية هوية مقيم، فتابعونا.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين، ونوضح لكم الآن خطوات معرفة تاريخ وصلاحية الإقامة إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

في البداية عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع.

وبعد ذلك ابحث عن خدمة الإستعلام عن الإقامة ضمن الخدمات المطروحة على الموقع.

وأخيراً الآن يجب عليك إدخال رقم إقامتك ورمز التحقق وستظهر كافة المعلومات عن إقامتك.

وهكذا نكون قد استعلمنا عن صلاحية هوية المقيم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

استعلام عن الإقامة بدون أبشر

نوضح لكم طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية، فقط عليك بزيارة بوابة أبشر وسجل دخولك عليها ثم ابحث عن خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة الوافد واضغط عليها، وبعد ذلك اتبع كافة الخطوات التي وضحناها في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فقط اضغط على الرابط المظلل لينقلك إلى نص المقال.

استعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود

يُمكنك الإستعلام عن خدمة إصدار إقامة بإستخدام رقم الحدود من خلال المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عبر زيارتك للموقع الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات الجوازات منها وبعد ذلك قم بالنقر على خدمة إصدار إقامة، وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام إلكترونياً.

غرامات التأخير عن تجديد الإقامة

حرصت الحكومة السعودية على إصدار قوانين جديدة من شأنها دفع المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى الإلتزام بتجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم في الموعد المناسب وعدم مخالفته أو التأخير عنه، فقد حددت غرامات مالية في حالة التأخير عن ميعاد تجديد الإقامة مقدارها 500 ريال سعودي، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية يرتفع المبلغ ليصل إلى 1000 ريال سعودي، وعند تعمد المقيم عدم تجديد إقامته يصل الأمر إلى ترحيله فوراً خارج المملكة.

تاريخ انتهاء الإقامة

صرحت المديرية العامة للجوازات أنه في حالة تأخر المقيم داخل المملكة العربية السعودية في تجديد إقامته في موعدها المحدد سيُطبق عليه غرامات مالية ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الترحيل خارج المملكة إذا تم تكرار الأمر وتعمد المخالفة، وقد أدت هذه الإجراءات إلى التزام الوافدين داخل المملكة وعدم تخلفهم عن ميعاد تجديد صلاحية الإقامة.

منصة أبشر

أطلقت الحكومة السعودية موقع رسمي لمنصة أبشر الإلكترونية في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم كافة الخدمات إلى المواطنين السعوديين، وتقدم منصة أبشر العديد من الخدمات إلى المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة بطريقة إلكترونية حرصا على توفير الوقت والجهد المبذول، ومن أبرز خدمات منصة أبشر خدمة الإستعلام عن إقامة الوافدين.

خدمات منصة أبشر

تقدم منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين في إطار اهتمام وحرص الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة على الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير التحول الرقمي في المملكة ضمن رؤيتها السعودية 2030م، وتسعى المملكة من خلال رؤيتها إلى أن تصبح أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم.

نتمنى ونود أن نكون قد أضفنا كل المعلومات الخاصة بموضوع هذا المقال الهام بشأن صلاحية الإقامة الخاصة بالوفدين إلى المملكة العربية السعودية وشروط تجديدها والغرامات المفروضة عند التأخر عن تجديدها قي الموعد المحدد، والآن يُمكنكم التواصل معنا والإستفسار عن كل الأسئلى التي تراودكم عبر التعليقات بالأسفل، ويُمكنكم الآن ترك سؤالكم وسوف نقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة