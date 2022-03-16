نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي تمويل السيارات بالمرابحة والنظام التأجيري الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي تمويل السيارات من أكثر الحلول التي ناسبت أعداد كبيرة من العملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك يعود إلى أن المنتج متوافق مع الأحكام الإسلامية، كما يقدم تسهيلات في السداد وعروض متميزة باستمرار لجميع المواطنين، ولا بد من معرفة كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات قبل المبادرة في تقديم الطلب إلى البنك إذا كنت تسأل كيف اخذ سيارة من الراجحي أو سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك 2022 وطريقة استخدام حاسبة تمويل السيارات الراجحي 2022 .

الراجحي تمويل السيارات

قام البنك بطرح مجموعة متعددة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك من خلال رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك والذي قام بالإعلان من خلاله عن شروط الراجحي تمويل السيارات للمواطن والمقيم والمتقاعد وأيضًا للعسكريين.

وتم توفير أيضًا عروض الراجحي للسيارات 2022 وكيفية استخدام حاسبة تمويل السيارات الراجحي في نطاق واحد ومن أبرز المميزات ما يلي:

يمكن سداد قيمة القروض لفترة تصل إلى خمس سنوات ولكن ذلك يتم تحديده على أساس قيمة الدفعة الأولى والأخيرة المقدمة إلى البنك.

يعتبر من أهم الحلول المتوفرة لكافة الشرائح ولجميع عملاء البنك.

منتج تتوافر به كافة الضوابط الإسلامية.

شروط تمويل شراء سيارة بالمرابحة

ويعتبر تمويل المرابحة من أهم الخيارات التي قام البنك بتقديمها، ولكن للاشتراك في هذا النظام ينبغي توافر العديد من الشروط وهي كما يلي:

أدنى حد لقيمة الراتب المطلوبة هي ألفين ريال سعودي.

بينما السن يبدأ من الواحد والعشرين ولا يزيد عن الستين.

يشترط أن يكون العميل لديه وظيفة في أحد الجهات التي تم اعتمادها من خلال البنك رسميًا.

التمويل التأجيري بدون تحويل الراتب الراجحي

أما عند تأجير سيارة بدون تحويل راتب من خلال البنك، فلا بد ألا تكون قيمة الرواتب أقل من خمسة آلاف ريال سعودي، وفترة العمل لدى الجهات المعتمدة لا تقل عن ستة أشهر ويتم ثبوت ذلك عن طريق تقديم وثائق رسمية معتمدة من خلال المؤسسة.

وقد حدد البنك ألا يكون العمر أقل من الثامنة عشر عند التقديم للحصول على تمويل السيارات نظام التأجير، بينما أقصى سن مسموح له بالاشتراك في هذا الحل، هو ستين سنة، ولا بد أن يكون عاملًا في جهة معتمدة.