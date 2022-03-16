نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات وآلية استخدام الحاسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات وذلك عقب إعلان البنك توفير مجموعة متنوعة من منتجات تمويل السيارات في السعودية للمواطنين والوافدين، وقد استطاع بنك الراجحي في وقت قياسي أن يثبت تمكنه من مساعدة العملاء وتوفير لهم حياة كريمة، فيسأل البعض كيف اخذ سيارة من الراجحي سواء متقاعد أو عامل في أحد الوظائف؟ وهل يمكن استخدام حاسبة تمويل السيارات الراجحي إلكترونيًا؟ لذا سنقدم كافة المعلومات التي تخص الراجحي تمويل السيارات الجديد.

كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات

تشمل عروض الراجحي للسيارات 2022 مجموعة من الخيارات، فهناك إمكانية لشراء سيارة جديدة بينما هناك عروض أخرى أيضًا لشراء السيارات المستعملة من خلال المعارض المعتمدة لدى البنك، وأما عن كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات فيتم تحديدها على حسب قيمة الرواتب وجهة العمل أيضًا وبعض المعلومات الأخرى التي يتم تقديمها إلى البنك.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

ويمكن استخدام الحاسبة لمعرفة أقرب نسبة لتمويل السيارات يمكن الحصول عليها من خلال البنك، فعلى من يريد شراء سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك أو غيرها من الأنواع، فعليه اتباع التالي:

انتقل إلى رابط بنك الراجحي السعودي.

القيام بالدخول إلى خيارات التمويل واختيار تمويل السيارات.

اختيار الحاسبة واختيار نوع الحساب سواء تحويل أو بدون تحويل الراتب.

سعر السيارة وقيمة الراتب وقيمة الدفعة الأولى.

كتابة معلومات عن القسط الشهري وفترة التمويل والدفعة الأخيرة.

وبمجرد الانتهاء، سيذكر لك الموقع كافة التفاصيل على أساس مدة السداد، سواء إجمالي قيمة التمويل، أو القيمة المستحقة ونسبة الربح.

تمويل السيارات للعسكريين الراجحي

ويمكن للعسكريين الحصول على التمويل حينما تكون رواتبهم بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي، وقد تم ذكر ذلك من خلال الأسئلة الشائعة المتوفرة من خلال تمويل السيارات، واشترط البنك أيضًا ألا يكون السن أقل من الثامنة عشر عام.

وفي ضوء حرص البنك على تقديم تسهيلات إلى المواطنين أشار إلى أن هناك بعض المؤسسات فقط هي من يحق لمن يعمل بها طلب التمويل، فيمكن للعسكريين العاملين في الرياض والدمام وجدة والخبر طلب الحصول على التمويل، كما يمكن للعاملين في مدينة الجبيل التسجيل.