نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل السيارات الراجحي 2022 وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل السيارات الراجحي هي عبارة عن أداة إلكترونية قام البنك بتوفيرها للتعرف على حساب أقساط السيارات الجديدة والمستعملة، فمن خلال الراجحي تمويل السيارات يمكن الاستفادة من خيارات عديدة، ويمكن استخدام برنامج حساب أقساط السيارات مجانًا، والتعرف على كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات والتعرف أيضًا على كيف اخذ سيارة من الراجحي بسهولة وسوف نُطلق لكم الإجراءات المطلوبة وأيضًا شروط تمويل السيارات الراجحي السعودي.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

يعتبر استخدام حاسبة تمويل السيارات الراجحي هو الأكثر شيوعًا عند الرغبة في الحصول على سيارة جديدة، وذلك لأن الحاسبة تُمكنك من التعرف على كافة المعلومات التي تخص التمويل ولكن أهمها قيمة الدفعة الأولى المقدمة إلى البنك وقيمة الدفعة الأخيرة التي يتعين سدادها أيضًا.

وهذا لعملاء تحويل الرواتب أو العكس، كما أن الحاسبة توفر للمتقاعدين إمكانية معرفة نسبة الربح السنوي للبنك وتوفر نفس الخدمة للعسكريين وتستخدم الحاسبة من خلال التالي:

يتم الانتقال إلى رابط تمويل السيارات من الراجحي.

ثم اختيار تبويب الحاسبة من القائمة الأساسية.

يحين في الوقت الحالي إدخال المعلومات في كافة الخانات الفارغة.

مثل إدخال إجمالي السعر النهائي للسيارة بناءً على أسعار المعارض المعتمدة وأيضًا المقدم والدفعة الأخيرة.

قيمة الأقساط والرواتب وفترة سداد قسط البنك.

النقر على حساب لمعرفة كافة البيانات.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

يقدم البنك تمويل الإيجار التمليكي للسيارات وهو من أهم الخيارات التمويلية المرنة التي يوفرها البنك إلى العملاء، ويمكن تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى تمويل الإيجار التمليكي للسيارات من الراجحي.

النقر على خيار التقديم الآن.

اكتب الاسم واختر الجنس والجنسية والسن ورقم الهوية.

ثم كتابة كافة المعلومات المالية مثل قيمة الراتب ونوع القطاع.

معلومات التواصل مع العميل مثل كتابة رقم هاتفه وعنوان بريد الإلكتروني.

كتابة عنوان المواطن والوقت المناسب للتواصل.

النقر على خيار التقديم.

لا بد من الانتظار حتى يتم التواصل معك هاتفيًا من خلال أحد مسؤولي البنك لمعرفة كافة الإجراءات المتبقية والتي ينبغي القيام بها أيضًا ولمزيد من التفاصيل لا بد من الاتصال على رقم 8001241222.