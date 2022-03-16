كيف اخذ سيارة من الراجحي بدون تحويل راتب

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عمر شويل - جدة كيف اخذ سيارة من الراجحي بعد أن أشار البنك إلى توفير منتج الراجحي تمويل السيارات بشروط عديدة للسعوديين وأيضًا للمواطن الغير سعودي، كما أن حلول التمويل تشمل السيارات المستعملة التي تعتبر من الخيارات الأفضل لذوي الدخل المحدود الغير قادرين على شراء من السيارات من الفئات العالية وقد قام البنك بتوفير حاسبة تمويل السيارات الراجحي لكي تستخدم في معرفة قيمة التمويل وفترة السداد، وسوف نوفر لكم كم نسبة تمويل الراجحي للسيارات بالتفصيل.

كيف اخذ سيارة من الراجحي

هناك حلول عديدة متوفرة من خلال الراجحي للسيارات، فمنها عروض السيارات اليومية من بنك الراجحي كما أن هناك خصومات بنك الراجحي للسيارات المستعملة في ضوء حلول التمويل، ويمكن شراء السيارات وفق المنتجات التالية:

استلام سيارة من خلال منتج الإجارة التمويلي من البنك، وهو أحد المنتجات المتميزة للعملاء حيث أنه يسمح بالحصول على سيارة جديدة وسداد قيمتها على أقساط.

متوفر أيضًا منتج المرابحة الذي يقدم حلول التقسيط الشهري على مدار خمس سنوات بحد أقصى.

أما ما يخص منتج الإحلال فهو أحد البرامج المتوفرة من أجل تمكين العملاء من التنازل عن السيارات لعملاء آخرين.

تمويل السيارات بدون تحويل الراتب

وقد أعلن الراجحي عن توافر فرصة تمويل السيارات بدون تحويل الراتب والتي يلزمها بعض المعايير للأهلية، منها:

الحصول على عمل في أحد القطاعات برواتب لا تكون أقل من الألفين ريال سعودي.

يستطيع المتقاعدون الحصول على التمويل ولكن في حال كان أدنى حد لدخلهم الشهري 1900 ريال.

السن لا يزيد عن الستين للموظفين.

سن المتقاعدين لا يزيد عن 65.

الأوراق المطلوبة لتمويل السيارات من الراجحي

وهناك بعض الإجراءات المذكورة في ضوء الوثائق المطلوبة من خلال البنك للحصول على تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من الراجحي وهي:

الحصول على عروض أسعار للمركبة صادر من جهة معتمدة.

استلام نموذج التمويل من البنك وتعبئته بكل المعلومات.

استخراج رخصة قيادة سارية المدة وتقديم صورة منها.

ويتعين على المواطنين إثبات الدخل من خلال استخراج جواب يفيد بتاريخ التعيين في المؤسسة التابع لها وأيضًا قيمة الراتب الشهري.