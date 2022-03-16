إيداع المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الذي يتم فور أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسماح بالميزانية الخاصة بها من جديد، حيث استمرت الوزارة في صرف المبالغ التي تصل إلى 30 ألف ريال طوال سنوات مضت بينما أعلنت عن ضرورة تحديث بيانات المستفيدين وفتح باب التسجيل الجديد للاستفادة من خدمات الوزارة.

إيداع المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa أرقام خدمة العملاء للتحديث وتسجيل جديد

ترقب مئات الآلاف من السعوديين أخبار جديدة عن المساعدة المقطوعة بعد توقف صرفها لأربعة سنوات، ووصل إلى أرقام خدمة العملاء الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية أسئلة المواطنين حول المسعدة المقطوعة وموعد عودتها، كما ورد أيضا أسئلة عن إلغاء المساعدة المقطوعة، وجاء رد الوزارة كالتالي: أن الوزارة لم تقم بإلغاء خدمة المساعدات المقطوعة وتطالب مستفيدي خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث بياناتهم المسجلة بالموقع وأيضا مستفيدي الضمان المطور بالتسجيل الجديد في المساعدة المقطوعة، وأن الوزارة وحدها من يقوم بتحديد موعد لصرف المقطوعة والذي يكون حسب مقتضيات الأمور والأوضاع المالية والمعيشية بالمملكة.

وجاء ملخص بيانات الوزارة الأخيرة في التالي:

تسجيل المحتاجين في الضمان المطور على الرابط الجديد.

ينتظر المواطنين وصول رسالة الأهلية والتي يتم على أساسها الاستفادة من الوزارة وصرف الراتب شهريا.

يكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل في المساعدات المقطوعة.

بينما يكون على المسجلين بالمقطوعة من قبل تحديث بياناتهم عبر الرابط المخصص لذلك.

تقوم الوزارة بتحديد موعد إيداع المقطوعة بالموعد الذي تراه مناسبا.

شروط المساعدة المقطوعة للمسجلين الجدد

أن يكون من الجنسية السعودية وان يكون من مستفيدي الضمان المطور.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

الحد الأدنى لدخل الاسرة 3680 ريال.

لا يكون المتقدم مستفيدا من برامج اجتماعية أخرى.

لا يكون معتاد السفر لأوقات طولة خارج المملكة ولا يكون من ساكني دور الرعاية أو السجون.

أرقام حدمة العملاء للتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية