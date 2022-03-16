“رقم دعم الضمان” sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية والذي يستقبل يوميا أسئلة لمواطنين حول أهلية الضمان وموعد تسلم الراتب، كما أن هنالك عدد من المشكلات التي يوجهها المستخدمين يتم إرسالها إلى خدمة العناية بالعملاء وحاسبة الضمان المطور وتقوم بالرد عليها جميعها، ثم تقوم بنشر اشهر الأسئلة على منصة تويتر.

“رقم دعم الضمان” sbis.hrsd.gov.sa حالة الخدمة وتسجيل الملف الموحد للاستحقاق

يتابع مستفيدي الضمان المطور بشكل يومي أخبار الضمان المطور وكيفية حل مشاكل الدخول والاستعلام، وكذلك وصول رسالة التأهيل أو عدم التأهيل والآلية التي يتم بها تصحيح أخطاء التسجيل وإعادة التسجيل من جديد بعد استكمال البيانات الخاصة برب الاسرة والتابعين والبيانات المصرفية الأحدث للمستفيدين وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على جميع الأسئلة من خلال خدمة العناية بالعملاء.

رسالة “الحساب تحت التدقيق”

يتابع مستخدمي منصة الدعم والحماية الدخول برقم الطلب للتأكد من قبول الطلب أو أن الطلب قيد التدقيق، حيث تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة طلبات المواطنين وأرقام الحسابات والتحقق منها ليتم إرسال رسالة التأهيل أو عدم التأهيل على الهاتف النقال، ويتم تسجيل سبب عدم التأهيل فيها.

“الدفعة معلقة وهذا الشهر الثالث والحساب تحت التدقيق، شوفوا حل” الرد من العناية بالعملاء: ” سبب التأخير، يعود إلى عملية التحقق في حال كانت حالة الآيبان البنكي تحت التدقيق، يرجى الانتظار عملية التحقق من الآيبان البنكي. يستغرق بعض الوقت”

طريقة تقييم حالة المستحقين

يتم التحقق من بيانات مقدم الطلب.

يقوم موظفي الوزارة بزيارة المسكن لاستكمال البيانات والتأكد من المتقدمين.

يتم دراسة بيانات المتقدم بعد ذلك.

تقوم الوزارة بإرسال رسالة التأهيل أو عدم التأهيل في خلال 20 يوم.

الحد المانع لراتب الضمان

عدد أفراد الاسرة الاستحقاق النقدي في الشهر الحد المانع للضمان شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال تسجيل جديد بالضمان المطور 1443 والتعرف على رقم دعم الضمان