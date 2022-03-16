عاجل- بوتين: العقوبات الغربية وجهت ضربة للاقتصاد العالمى أجمع

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الغرب لا يريد روسيا دولة قوية وذات سيادة، مبينًا أن العقوبات الغربية تستهدف زعزعة أوضاع الاقتصاد والتأثير على المنظومة المالية.
ونوه بأن روسيا اضطرت لبدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وإدخال القوات بالقرب من العاصمة كييف وغيرها من المدن ليس لاحتلال أوكرانيا، ولكن بهدف مساعدة سكان دونباس ضمن القرار الذى اتخذ فى 24 من فبراير، لافتًا إلى أن العملية العسكرية فى أوكرانيا تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.
وأشار الرئيس الروسى إلى أن السلطات الأوكرانية كانت دائما لا تنفذ اتفاقيات "مينسك" وفى العام الماضى قاموا بالرفض المباشر لتنفيذ هذه الاتفاقيات وعبروا عن رغبتهم فى الانضمام إلى "ناتو" وعن رغبة أوكرانيا فى تصنيع السلاح النووى، وأن هجوم كييف على دونباس والقرم وروسيا كان مسألة وقت فحسب وروسيا قامت بالحيلولة دون وقوعه.
ولفت بوتين إلى أن هناك هجمات سيبرانية ضد روسيا وأنه تم استخدام شبكات التواصل الاجتماعى ضد بلاده، مبينًا أن الشركات الروسية تتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة والغرب، مشددًا على أن روسيا لا تسمح أبدا بأن تكون أوكرانيا منطلقا لتهديد أمنها.
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