روسيا: معظم مجالات التفاعل بين موسكو وبروكسل مازالت مُعلقة

جدة - نرمين السيد - أكد المبعوث الروسى الخاص لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيزوف اليوم الأربعاء، أن معظم مجالات التفاعل بين روسيا والاتحاد الأوروبى لا تزال معلقة، موضحا أنه لم يتم تعليق أى منها إلى الأبد.





وشدد تشيزوف- فى تصريحات إعلامية له، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- على أن درجة التفاعل بين الجانبين كانت مرتفعة للغاية، فى معظم المجالات خاصة التجارة والاقتصاد، مُشيرًا إلى أن العقوبات أحادية الجانب التى يفرضها الاتحاد الأوروبى لا تخلو من المعاناة لمبادريها. وأوضح تشيزوف: "هنا فى الجزء الغربى من القارة الأوروبية، يواجه عامة الناس والمستهلكون العاديون مشكلات خطيرة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، بما فيها أسعار الطاقة، كما شرعت قضايا الغذاء أيضًا فى الظهور". يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.

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