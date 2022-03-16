بسبب القطة.. مشاكل الفرنسي زوما تتفاقم "قضائيا"

قررت منظمة خيرية للحيوانات، ملاحقة المدافع الدولي الفرنسي كورت زوما، بسبب ركله قطة، في الفيديو الذي أثار جدلا قبل أسابيع.

وتلاحق منظمة خيرية للحيوانات مدافع وست هام الإنجليزي، كورت زوما، قضائيا، لركله وصفعه قطته في إساءة تم تصويرها في تسجيل مصور.

وأخذت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات قطتي زوما الأليفتين في رعايتها، بعد ظهور لقطات مصورة للإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، الشهر الماضي.

وقالت الجمعية: "بعد تحقيق كامل وشامل، أقمنا دعوى ضد كورت زوما و(شقيقه) يوان زوما بموجب قانون رعاية الحيوان".

وأضافت: "لا تزال الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات تعتني بالقطتين. سنكون في وضع يسمح لنا بالكشف عن مزيد من المعلومات بمجرد تأكيد موعد المحكمة".

ويسمح قانون بريطانيا لمنظمات مثل الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات باستخدام محامين متخصصين لإجراء محاكمات خاصة ضد الأفراد، مع نظر مثل هذه القضايا في المحكمة وأحيانا يتولاها المدعون العامون.

وقالت المؤسسة الخيرية، التي ليس لديها سلطة توجيه الاتهام إلى الأشخاص، إنها "ستتقدم بطلب أمر استدعاء للمتورطين" بمجرد الانتهاء من تفاصيل المحكمة.

وقرر نادي وست هام الإنجليزي تغريم زوما راتب أسبوعين، وهو أقصى مبلغ ممكن، عندما ظهر الحادث على الملأ، لكن المدرب ديفيد مويس استمر في إشراك المدافع بالمباريات.

وقال النادي اللندني: "وست هام يونايتد على علم ببيان الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته بشأن كورت زوما".

وأضاف النادي: "يواصل كورت التعاون بشكل كامل، بدعم من النادي. نفهم أن قطتي كورت قد فحصهما طبيب بيطري، وتتمتعان بصحة جيدة ولم تتعرضا لإصابات جسدية. لأسباب قانونية، لن يدلي أي من كورت أو النادي بأي تعليق آخر في الوقت الحالي".

وأوقف فريق داغنهام بدوري الدرجة الخامسة يوان زوما الشهر الماضي، وقال إنه من قام بتصوير الحادث.