نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي بالسعودية في المقال التالي
كيفية التقدم علي سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي في المملكة العربية السعودية, يتميز برنامج سفير مسار التميز بأنه برنامج متطور بشكل كبير ويتم اختيار مجموعة من الطلاب والطالبات لتمثيل المملكة وتعلم بعض التخصصات في دول المتقدمة في مجال التعليم, ويمكن التسجيل في برنامج سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي عبر الموقع الرسمي لمنصة سفير, ويهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتعليم داخل المملكة وخاصة بالابتعاث لخارج المملكة للطلبة والطالبات وذلك للارتقاء بمستوى التعليم ليعود ذلك علي المملكة العربية السعودية بجعلها أكثر تقدماً وازدهارا.
خطوات التسجيل في سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي بالمملكة العربية السعودية
لمن يرغب من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية والحاملين للجنسية السعودية أن يقوموا بالتسجيل في منصة سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي أن يتبعوا الخطوات التالية للتسجيل في المنصة.
- الدخول علي منصة سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي.
- يتم اختيار الدرجة العلمية التي تريد الابتعاث الخارجي له, فيتم الاختيار ( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).
- يتم قراءة الشروط والأحكام التي تم كتابتها التقدم علي المنحة.
- بعد الموافقة علي الشروط والأحكام يتم الضغط علي التالي.
- كتابة معلومات التحقق الخاصة بالطالب.
- الضغط علي التالي.
- يتم كتاب بعض المعلومات الخاصة بالمتقدم.
- الضغط علي التالي.
- كتابة المعلومات الخاصة بالدارسة الأكاديمية لكل المتقدمين.
- كتابة بعض المعلومات الشخصية مثل طرق التواصل من رقم جوال أو بريد إلكتروني.
- يتم تحميل المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني لمنصة مسار التميز للابتعاث الخارجي.
- الضغط علي إرسال.
المستندات المطلوبة للتقدم علي الابتعاث الخارجي لمنصة سفير التميز
الأوراق التي تم وضعها علي الموقع الإلكتروني لمنصة مسار سفير التميز للابتعاث الخارجي والتي لابد أن يقوم بإحضار الطالب أو الطالبة المتقدم للتسجيل في الابتعاث الخارجي.
- صورة من ( جواز السفر- الهوية الوطنية- سجل الأسرة- شهادة المؤهل العلمي), ولابد أن تكون جميع الصور للأوراق السابقة سارية الصلاحية.
- وثيقة تبين العنوان الوطني.
- إذا حصل علي المؤهل العلمي من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يعادل هذه الشهادة من وزارة التعليم السعودي.
- إحضار خطاب رسمي يتم توضيح فيه ( اسم الجامعة- بداية ونهاية التخصص- السجل الأكاديمي).
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