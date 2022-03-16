وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443 رابط التقديم وكيفية التسجيل

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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن عرض وظائف خالية بالممل العربية السعودية، في وظيفة (مراقبو اختبار المحوسبة) مع نظام (التعاون) في جميع مناطق المملكة.

عزيزي ذائر موقع ثقفني ، إذا كنت تسأل عن المسمى الوظيفي. قبل أن تقوم بالتقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443. فإن المنصب سيكون: “مشرف المقر المركزي للاختبارات المحوسبة”.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443

وتجدر الإشارة إلى أن فرص العمل التي تم طرحها لهذا المنصب تضمنت أمكان العمل بالمملكة على النحول التالي: الرياض ، أملج ، الوجه ، حفر الباطن ، الجبيل ، الخفجي ، الأحساء ، الدمام ، الليث ، القنفذة.

بالإضافة إلي الطائف ، مكة المكرمة ، جدة ، المجمعة ، شقراء ، القويعية. الأفلاج ، وادي الدواسر ، الخرج ، حقل ، ضبا ، المدينة المنورة ، الباحة ، المخواة ، العلا ، ينبع ، خيبر ومدن أخرى.

شروط التقديم على وظيفة هيئة تقويم التعليم 1443

يجب أن يستوفي طالب الوظيفة الشروط التالية:

ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل في الإدارة أو علوم الكمبيوتر.

يجب أن يكون المتقدم لشغل أي من الوظائف الشاغرة سعودي الجنسية.

أيضا يجب الوفاء بجميع المسؤوليات الموكلة إلى المرشح للمنصب المذكور أعلاه وفقًا للمهام المختلفة.

يجب أن يتوافر في المتقدم لشغل وظائف الهيئة صفات حسن السيرة والسلوك والسمعة والسلوك ، ويشمل ذلك عدم إدانته بأي محاكمة سابقة تتعلق بالأمانة أو الأمانة.

العمل الصباحي بدوام كامل إلزامي أيضًا أثناء العمل بدوام جزئي.

المسؤوليات الوظيفية للمتقدم والمسمى الوظيفي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443 أن الوصف أو المسمى الوظيفي للوظيفة المعلن عنها هو توجيه الطلاب والطالبات أثناء تواجدهم داخل مكان الامتحان. بالإضافة إلى اطلاعهم على جميع التعليمات التي يجب وضعها من داخل الأماكن المنسابة والمقرات التعليمية. وكذلك العمل على تنفيذ كافة إجراءات الاستقبال. وتوضح النقاط التالية المسؤوليات المنوطة بالمرشحين لهذه الوظائف:

تسجيل الطلاب والطالبات قبل دخولهم قاعة الامتحان. تأمين هوية وبيانات الطلاب والتحقق من معلوماتهم الشخصية. العمل على إرشاد الطلاب عند دخولهم مكان الاختبار وإبلاغهم بالتعليمات التي يجب عليهم اتباعها داخل مكان الاختبار. أيضا يكون مسؤول عن مراقبة الطلاب والطالبات أثناء أدائهم للامتحان. تسجيل الحالات الطلابية وإحالتها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم. المساهمة في حل المشاكل الفنية في الأجهزة المستخدمة في الاختبار.

رابط التقديم وكيفية التسجيل في وظائف هيئة تقويم التعليم

وتجدر الإشارة إلى أن التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم متاح بالفعل ، وقد بدأ يوم أمس الاثنين 8/11/1443 هـ الموافق 14/03/2022 م. وينتهي عندما يكون العدد المطلوب كافياً. يمكن لجميع المواطنين والمواطنات التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب باتباع الخطوات التالية: