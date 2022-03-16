الاستعلام عن أهلية الضمان المطور نفاذ “التغلب على رفض الأهلية” موعد نزول راتب الضمان sbis hrsd gov sa

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور sbis hrsd gov sa عبر برنامج نظام الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التغلب على عدم قبول الأهلية ورفض استحقاق صرف راتب الضمان، ويتبعه رفض الاستحقاق من الضمان الجديد، والذي بدأت بشائر إرسال مراسلات الدفعة الأولى المستحقة للضمان الاجتماعي، حيث يقوم نظام الضمان الاجتماعي بإعلان نتائج التأهل لأهلية صرف وإيداع ونزول مبالع الضمان في حسابات المستفيدين البنكية بشكل تدريجي على دفعات، إلا أن هناك فئات كانت مستحقة في نظام الضمان القديم قد خرجت من أهلية الاستحقاق حسب النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور، وعدم قبول الضمان الاجتماعي لهم، ويرجع ذلك لأسباب عديدة،مما ترتب على ذلك وقف صرف رواتب ومعاشات الضمان لهؤلاء المواطنين.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور sbis hrsd gov sa الحالات التي يتم رفضها من الضمان

وتجدر الإشارة إلى أن أسباب عدم الأهلية واستحقاق دعم الضمان للعديد من مواطني المملكة يرجع لعدة أسباب، أوجبت تلك الأسباب توقف صرف وتعليق صرف راتب الضمان، وبعض هؤلاء قد قام بالوقوع في حطأ أثناء التسجيل، وهؤلاء يقدمون اعتراض يدخلهم في قائمة انتظار فحص الاعتراضات، وذلك دون أن يقوموا بتصحيح الأخطاء التي حدثت منهم أثناء التسجيل أو تحديث بيناتهم.

موعد نزول راتب الضمان المطور لهذا الشهر رمضان 1443 أبريل 2022

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

هذا وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية دفعتين حتى الآن، وذلك لعدد يقارب 150 ألف مواطن ممن تقدموا بالتسجيل على رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديد، وتعمل لجنة فحص ودراسة طلبات المتقدمين لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي على سرعه إنجاز عملها، حيث صرح مصدر باللجنة أنهم أوشكوا على الانتهاء من دراسة طلبات الدفعة الثالثة، ويُتوقع اصدرها بنهاية الأسبوع الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة المطورة تختلف كليا عن النظام السابق لضمان، فدعم الضمان أصبحت له معايير وشروط وضوابط مختلفة عما سبق، مما أخرج معه مستحقين سابقين من منظومة الضمان الجديدة، وحسب النظام الجديد يتم صرف معاشات ورواتب الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً من أصحاب الدخل المحدود، ويتم حساب قيمة عاش الضمان حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفردها وما تمتلكه من أصول ثابتة تشمل أراضي وعقارات، وتطبيق معيار الحد المانع لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وهي أهم معايير الاستفادة من دعم الضمان.

جدول الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان 1443 تبعاُ لدخل وعدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير المجتمع السعودي ليكون مجتمع منتج بدل من أن يكون مجتمع محتاج ينتظر دعم الحكومة السعودية له، وذلك بجعل الأسر السعودية التي تنتظر دعم الضمان إلى أسر منتجة، وذلك بتوفير العديد من البرامج التي تشمل جميع فئات المواطنين، كما تشمل جميع مدن ومناطق المملكة الحضرية والريفية، كما تسعى وزارة الموارد البشرية جاهدة في توفير فرص العمل من خلال برامج مشروعات صغيرة تصل لدعم رباب البيوت، وذلك بالقيام بتحفيز الأسر الفقيرة والأشد حاجة إلى جعلها أسر منتجة، وذلك لزيادة دخل تلك الأسر من كسب يدها.

أسباب رفض الأهلية والقبول في الضمان الاجتماعي المطور 2022

عدم ذكر إجمال دخل الأسرة بشكل صحيح، حيث يتم مطابقة البيانات التي يدخلها المواطن على قاعدة البيانات الحكومية.

نجاهل من يقوم بالتسجيل عن كتابة ما يتملكه من أصول ثابتة.

امتناع القائم بالتسجيل عن إرفاق البيانات والمستندات الخاصة بالمسكن والأملاك التي بحوزته.

التغلب عدم قبول الأهلية لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

لذلك يجب على المتقدين لنظام الضمان الاجتماعي الجديد أن يقوموا بتصحيح البيانات الخاصة بهم والتي أدخلوها سابقا على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بعدها يتم تقديم الطلب من جديد والضغط على أيقونة “إعادة الطلب”، ويجب الإسراع في ذلك حتى لا يتوقف الصرف والاستفادة بالدعم المالي لمدة قد تطول لشهور.

طريقة تعديل طلب الضمان الاجتماعي المطور في حال تعليق الطلب لتصحيح البيانات

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور

النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

شروط الاستحقاق وأهلية الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد