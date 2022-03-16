إنجاز رفع إلغاء إيقاف الخدمات عن خدمات بنوك – مرور – شرطة منصة ناجز najiz.sa محكمة التنفيذ

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عمر شويل - جدة طريقة رفع إيقاف الخدمات الحكومية والأهلية، وكيف يتم إلغاء إيقاف الخدمات على رابط najiz.sa وزارة العدل، حيث يتعرض الكثيرين من مواطني المملكة لإيقاف الخدمات البنكية عنهم، كذلك خدمات المرور والشرطة والأحوال المدنية، ويمكن من خلال موقع منصة ناجز وزارة العدل (النفاذ الوطني أبشر، والتي تحظى بكامل اهتمام من توقفت الخدمات عنهم بسبب ما قاموا به من مخالفات استوجبت إيقاف الخدمات عنهم، مما أعاقهم عن الاستفادة بكثير من الخدمات الحكومية، وسنستعرض معكم اليوم طريقة وكيفية رفع إيقاف الخدمات بشكل مؤقت على منصة www.najiz.sa بوابة ناجز وزارة العدل، وكذلك خطوات الاستعلام عن حالة طلب رفع إيقاف الخدمات التي صدرت بحق المواطنين بموجب حكم قضائي، ويجب أن ننوه إلى أنمن أساب إيقاف الخدمات هو عدم الوفاء بالالتزام والتقصير في أداء سداد المستحقات التي يعجز المواطن عن الوفاء بها، مما يستوجب توقيع عقوبة على المخالف بإيقاف خدماته.

إنجاز رفع إلغاء إيقاف الخدمات عن خدمات بنوك – مرور – شرطة منصة ناجز najiz.sa

وتجدر الإشارة إلى أن رفع إيقاف الخدمات بصورة مؤقته من خلال رابط منصة ناجز الحكومية www.najiz.sa تتيح للمواطنين الاستفادة من العديد من الخدمات التي يحتاجون إليها وعلى رأسها خدمات البنوك والاقتراض منها، كذلك خدمات المرور والخدمات الشرطية، والرفع المؤقت يكون لبعض الخدمات فقط، حيث أن هناك بعض الخدمات التي لا يمكن رفع الإيقاف عنها إلا بعد تنفيذ العقوبة وإزالة المخالفة.

رفع إيقاف الخدمات على المواطنين ودراجاتها

تستوجب بعض المحالفات درجات إيقاف متعددة، ويجب أن ننوه إلى أن بعض الخدمات الضرورية والحيوية لا يمكن إيقافها عن المخالفين، وذلك نظرا لارتباطها بحقوق المواطن في استمرار حياته المعيشية، ومن بين تلك الخدمات التي يمكن رفع الإيقاف عنها والخدمات المعفية من الإيقاف ما يلي:

التوقف عن تجديد الهوية الوطنية.

إيقاف تجديد رخصة القيادة والسير للمركبة.

عدم تجديد جواز السفر.

الاستفادة من خدمات الوزارات الحكومية.

الخدمات التي لا يمكن إيقافها

الخدمة الصحية.

خدمات التعليمية.

استخدام المواصلات

الحساب البنكي بما يضر بأساسيات الحياة.

طريقة رفع إيقاف الخدمات على موقع www.najiz.sa منصة بوابة ناجز وزارة العدل

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل السعودية تتيح إمكانية لرفع المؤقت لإيقاف الخدمات، وذلك من خلال تقديم طلب بذلك على رابط موقع منصة بوابة ناجز وزارة العدل، وهذا يستوجب أن يقوم من توقف خدماته بإرفاق المستندات المطلوبة التي تُتيح له إلغاء إيقاف خدماته، حيث يتم بعد ذلك حجز موعد للحكم بالرفع المؤقت للخدمات، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط الدليل المرئي للخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.

طريقة رفع الإيقاف عن الخدمات البنكية والمرورية والشرطة وغيرها

زيارة رابط موقع المنصة الوطنية الموحدة للطلبات على القضايا ناجز المحاكم .

. التسجيل في خدمة ناجز وزارة العدل.

اختيار “رفع إيقاف الخدمات”.

بوابة ناجز الإلكترونية بوزارة العدل رفع إيقاف الخدمات “نظام التنفيذ الجديد”

تعتبر بوابة منصة ناجز مقصد لمن توقفت خدماتهم، ومنهم من تمكن من إزالة المخالفات التي تم إيقاف خدماته بسببها، وكذلك من تمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك أو للمؤسسات والأفراد، ويتم من خلال بوابة ناجز تقديم المستندات والوثائق التي تُثبت ذلك للتدقيق فيها والتأكد منها، وتتميز منصة ناجز لرفع الخدمات بسرعة البت وإصدار قرارها برفع الخدمات خلال 24 ساعة من تقديم الطلب بشرط التحقق من المستندات المرفقة.

ملخص قرارات إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية وأصحاب الديون

ويجب الإشارة إلى أن إيقاف الخدمات يتم رفعها في حالة ثبوت الإعسار، أما عن رفع إيقاف الخدمات الحكومية فتتم في الجوزات وإصدار جواز السفر وتجديده والأحوال المدنية واستخراج سجل الأسرة، وخدمات المرور، وهي الأمور التي ليس لها تأثير على الدين.

رفع إيقاف الخدمات المؤقت والدائم على منصة ناجز najiz.sa وزارة العدل والاستعلام عن طلب

يتم الدخول على “بوابة ناجز” الإلكترونية. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني لوزارة العدل بكلمة المرور ورسالة، أو ببطاقة الهوية الوطنية. الدخول على قائمة التنفيذ واختيار “طلباتي”. يتم استعراض الطلب والتعرف على القبول أو الرفض. خطوات رفع صحيفة دعوى إلغاء إيقاف الخدمات على بوابة ناجز الدخول على رابط بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa .

. اختيار خدمة “رفع إيقاف الخدمات”.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.

من ليس لديه حساب يمكنه إنشاء حساب جديد.

اتباع خطوات التسجيل ثم الضغط على إرسال الطلب. التعديلات الجديدة بلائحة التنفيذ إيقاف الخدمات الحكومية ويجب أن ننوه إلى أن إيقاف الخدمات للمواطن السعودي تعوق تمتعه بالعديد من الخدمات، خاصة الخدمات المالية المتمثلة في إمكانية الاقتراض من المصارف، والتي تمثل أهمية كبيرة لدى قطاع عريض من مواطني المملكة، لذلك أتاحت الحكومة السعودية منصة ناجز والتي يمكن من خلالها تقديم طلب برفع إيقاف الخدمات في حال تم التصالح مع الخصم الذي تسببت خصومته في إيقاف الخدمات. هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. وبذلك نكون قد قدمنا لكم الطريقة المُثلى لرفع إيقاف الخدمات غبر بوابة ناجز وزارة العدل الإلكترونية، والتي تعوق الاستفادة من بعض الخدمات الضرورية والهامة لكثيرين من مواطني المملكة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وذلك حتى نجيب على استفساراتكم بخصوص طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز وزارة العدل.