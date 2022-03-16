طريقة نقل كفالة عامل منزلي منتهية إقامته

شروط نقل كفالة عامل منزلي منتهي إقامته, وفرت وزارة العمل خدمة إلكترونية لكل العاملين بالمنازل والكفيل أيضاً وهي خدمة نقل كفالة عامل منزلي منتهي مدة إقامته داخل المملكة العربية السعودية, ويستقطب الكثير من الأسر والشركات المختلفة في المملكة العربية السعودية الأشخاص الذين يعملون في البيوت, وقد يصادف أنه يوجد شخص يريد الحصول علي خدمات عامل آخر موجود داخل المملكة ويرغب في نقل الكفالة الخاصة به إليه في حالة انتهاء مدة إقامته, فقد تم توفير هذه الخدمة من أجل نقل كفالة عامل منزلي من كفيل إلي أخر.

شروط نقل كفالة عامل منزلي منتهي مدة إقامته في المملكة العربية السعودية

وضعت وزارة العمل السعودية شروط وأحكام يتم العمل بها من قبل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول علي خدمات عاملين منازل منتهى مدة الإقامة الخاصة بهم.

هناك بعض الجنسيات التي يمنع نقل كفالتهم من كفيل إلي أخر.

قيام الكفيل الذي سوف يتم نقل الكفالة منه بنقل الكفالة عبر موقع العمل.

في حالة رغبت العامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل فلابد من توافر شروط آخري وهي.

إذا دخل العامل إلي الأراضي السعودية ولم يقم الكفيل بإصدار رخصة الإقامة له خلال ثلاث شهور من تاريخ الدخول. إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة الخاصة به. إذا أصبحت المؤسسة التي يعمل بها العامل ضمن النطاق الأحمر. لا يمكن أن تقوم المؤسسة بتقديم طلب إصدار رخصة عمل أو إقامة لعامل انتهت مدة إقامته ورخصة العمل الخاصة به في وقت واحد. لابد أن يكون الطلب الخاص بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل يحتوي علي جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

خطوات منتهي مدة إقامته في المملكة العربية السعودية