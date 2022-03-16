الخارجية الأمريكية: لن نسمح بوجود عوائق لإيصال المساعدات إلى داخل أوكرانيا

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تسمح بوجود عوائق لإيصال المساعدات إلى داخل أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات صحفية، أن شركات عالمية غادرت السوق الروسي بسبب العقوبات، متابعا: فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيت.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية: نتواصل مع الحلفاء لتطبيق المادة الخامسة من ميثاق "الناتو" لو تعرضت موسكو لمصالح أى دولة بالحلف.