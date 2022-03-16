كندا تغلق مجالها الجوى أمام شركات الطيران والطائرات التابعة لبيلاروسيا

أعلنت كندا عن غلق مجالها الجوى أمام شركات الطيران والطائرات التابعة لبيلاروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ 21 على التوالى، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.