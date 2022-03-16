روسيا تنفى قصف مبنى مسرح ماريوبول وتتهم عناصر كتيبة ”آزوف” الأوكرانية

رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" فجروا المبنى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القوات الروسية تقصف مسرحا في ماريوبول يؤوي "مئات" المدنيين.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تسعى لاحتلال أوكرانيا ولكن لمساعدة سكان دونباس، متهما السلطات في كييف بنشر الكذب ومواصلة قصف دونتيسك.

وأضاف بوتين في كلمة اليوم الأربعاء، إن "الناتو" واصل التقدم حتى حدودنا ولم يترك لنا خيارا سوى شن عملية عسكرية لحماية أمننا، مشددة على عدم السماح بتحول أوكرانيا لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا.

وأكد بوتين أن بلاده تتمسك بحيادية أوكرانيا ونزع سلاحها، مضيفا: "سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا للتوصل لحل يحمي مواطنينا".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ21 على التوالي، اليوم الأربعاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.