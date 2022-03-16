خروج قطار فائق السرعة على متنه 100 شخص عن مساره فى اليابان...

أفادت وسائل الإعلام بأن قطار "شينكانسن" فائق السرعة خرج عن مساره على خط "توهوكو" شمال شرق اليابان فى أعقاب الزلزال الذى ضرب المنطقة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وقالت الشبكة الروسية: "خرج القطار عن مساره بين مدينة فوكوشيما وشيرويشيزاو، وأن بعض العربات مائلة.. كان حوالى 100 شخص فى القطار، وتم إجلاؤهم جميعا من دون وقوع إصابات".
وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية، أن "زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة وقع في شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما".
وأشارت إلى أن "الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا"، محذرة من تهديد تسونامي.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليونى أسرة في اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوي الذي ضرب شمال شرق البلاد.
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