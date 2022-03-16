بوريل يزور البوسنة والهرسك لبحث سبل دعم السلام والاستقرار فى البلاد

جدة - نرمين السيد - توجه الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، اليوم الأربعاء، إلى البوسنة والهرسك فى زيارة رسمية جدد خلالها دعم بروكسل لعملية يوفور- ألثيا، التى ترمى إلى حفظ السلام والاستقرار فى البلاد.





وقال بوريل، فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، "إنه لمن دواعى سرورى أن أبدأ زيارتى إلى البوسنة والهرسك فى مخيم بوتمير، لأعيد التأكيد على أن جنود الاتحاد الأوروبى ضمن عملية يوفور- ألثيا منتشرون هنا من أجل خدمة شعب البوسنة والهرسك، وإحلال السلام فى سراييفو".

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، أشاد بوريل بموقف البوسنة والهرسك فى الالتزام بالقانون الدولى والتوافق مع بيانات الاتحاد الأوروبى وقراراته بشأن أوكرانيا، قال بوريل: "إن وجود قوة الاتحاد الأوروبى هنا لدعم السلطات فى الحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة أصبح أكثر أهمية من ذى قبل، مما دفعنا إلى مضاعفة وجودنا على الأرض تقريبًا، مع نشر 4 شركات إضافية وأصول أخرى تقدمها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لتعزيز قدراتنا بشكل أكبر. وفى هذه اللحظة المتوترة، أود طمأنة شعب البوسنة والهرسك على التزامنا الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأضاف بوريل أن جميع الإجراءات الخاصة بالبوسنة والهرسك تعكس فى جوهرها التزام الاتحاد الأوروبى بوحدة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها وسيادتها، ومواصلته ردع أولئك الذين قد يتجرأون على القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار، كما أن الرؤية الأوروبية للبوسنة والهرسك ترمى إلى تعزيز الازدهار والأمن، مدعومين بسيادة القانون وحرية حركة البضائع ورؤوس الأموال والأشخاص والخدمات. لذلك، يتحتم علينا التغلب على صعوبات الماضى وجراحه من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع فى هذا البلد.

وينتشر قرابة 600 جندى أوروبى فى البوسنة والهرسك ضمن عملية يوفور- ألثيا تحت راية الأمم المتحدة، ثلثهم تقريبًا من النمسا.