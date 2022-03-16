الناتو: الحلف لن يتسامح مع أى هجوم ضد دولة من أعضائه

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأمين العام، فى تصريحات له نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه لا يجب أن تشك موسكو فى أن الناتو لن يتسامح مع أى هجوم على سيادة الحلفاء أو وحدة أراضيهم".
وأوضحت القناة أن هذه التصريحات جاءت بعد هجوم روسى على قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا، العضو فى الناتو، خلال نهاية الأسبوع، فى ظل مخاوف بشأن كيفية تصعيد الحرب بسهولة.
ولفت ستولتنبيرج إلى أنه إذا تعرضت دولة من دول الناتو لهجوم مباشر، فإن جميع الأعضاء ملزمون بالدفاع عنها.
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