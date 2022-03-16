روسيا: إجلاء 31 ألفا و367 من سكان مدينة ماريوبول من بينهم 89 أجنبيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميزينتسيف قوله: "تتواصل العملية الإنسانية فى ماريوبول، حيث تم خلال اليوم توفير إجلاء آمن لـ31 ألفا و367 من السكان المدنيين، من بينهم 89 أجنبيا: 71 من مواطنى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، و9 مواطنين يونانيين، و9 من باكستان".

وشدد ميزينتسيف على أن 36 شخصا فقط غادروا إلى الأراضى التى تسيطر عليها سلطات كييف فى منطقة دنيبروبتروفسك، فيما أعرب 99% من الأشخاص الذين تم إنقاذهم عن رغبتهم فى المغادرة إلى روسيا، وكذلك إلى المناطق التى تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، توفير ممرات إنسانية وإجلاء 36721 مواطناً فى اتجاهات جيتومير ولوغانسك ودونيتسك وماريوبول، تتبعهم حافلات وسيارات خاصة من مختلف المناطق السكينة إلى المناطق الغربية من أوكرانيا.

وأشارت "سبوتنيك" الروسية ان هذا يأتى تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، التى بدأت يوم 24 فبراير الماضى، بهدف حماية سكان جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع "عسكرة أوكرانيا" والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها .