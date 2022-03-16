جدة - نرمين السيد - وكتب الغبرا على "تويتر": "نحن نمنع الطائرات البيلاروسية من دخول المجال الجوى الكندى ردا على دعم مينسك للعدوان الروسى غير المبرر على أوكرانيا". وبحسب "روسيا اليوم"، منع الاتحاد الأوروبى وكندا ودول أخرى فى وقت سابق الطائرات الروسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضيهم، كما حظر الاتحاد الأوروبى على شركاته إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار للطائرات. وتأتى هذه الإجراءات بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 24 فبراير إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس فى جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكرانى واجتثاث النازية فى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تصعد عقوباتها وتغلق مجالها الجوى أمام بيلاروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.