عاجل- خروج قطار فائق السرعة عن السكة بسبب زلزال اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "نوفوستى": "خرج القطار عن مساره بين مدينة فوكوشيما وشيرويشيزاو، وأن بعض العربات مائلة، كان حوالى 100 شخص فى القطار، وتم إجلاؤهم جميعا من دون وقوع إصابات".

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية، أن "زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة وقع فى شمال شرق اليابان فى المحيط الهادى بالقرب من مدينة فوكوشيما".

وأشارت إلى أن "الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا"، محذرة من تهديد تسونامى.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليونى أسرة فى اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوى الذى ضرب شمال شرق البلاد.

وأشارت وكالة "جيجى برس"، أنه "وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالى 2.09 مليون منزل فى المجموع، بما فى ذلك حوالى 700 ألف فى طوكيو وحوالى 300 ألف منزل فى كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء".