عون: من المستحيل أن أفرط بحقوق لبنان في الحدود البحرية‎‎

دوت الخليج :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء، إنه من المستحيل أن يفرط بحقوق بلاده في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وبين لبنان وإسرائيل، منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وقال عون في حديث لقناة "أو تي في" التلفزيونية الخاصة إن "ترسيم الحدود مع إسرائيل هي مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرّط بها".

وأضاف: "أنا حريص كل الحرص على حقوق لبنان والشعب اللبناني".

والأسبوع الفائت انتقدت جهات سياسية وتقارير صحفية، ما اعتبرته "تراجع" عون عن مطالبته بالخط 29 كحدود للبنان البحرية، واعتماد الخط 23.

وفي 12 فبراير / شباط الجاري، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية (خاصة) عن عون قوله إن الخط 23 وهو خط تفاوضنا الذي نتمسك به، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج لبرهنته.

وكان الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين زار بيروت في 8 من الشهر ذاته، في محاولة لإعادة تحريك المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين أول 2022، ثم جُمدت في مايو/ أيار 2021، نتيجة عدم دون التوصل إلى اتفاق.

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