“تطبيق كويت مسافر” kuwaitmosafer.com كيفية التسجيل الإلكتروني بالهاتف (أندرويد – ايفون)

“تطبيق كويت مسافر” kuwaitmosafer.com من الخدمات الخاصة التي أطلقتها دولة الكويت لتقوم بالتيسير على المسافرين من وإلى الكويت للتعامل من الخدمات الإلكترونية وتنظيم المرور والتعامل مع شباك التأشيرات وغيرها، ويعتبر من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يرتفع الدخول عليها واستخدامها عندما تسمح هيئة الطيران المدني بالسفر واستخدام المطارات بالكويت من جديد.

من الهام مراجعة بيانات وزارة الصحة الكويتية حول الوضع الوبائي في البلاد والذي كانت تقوم بالإعلان عنه بشكل يومي، وأشارت المؤشرات الخاصة بوضع وأعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا والتي يشير انخفاضها إلى حد معين أن تقوم الدولة بإعادة رفع الحظر العام فيها، حيث يتم السماح بالفعاليات والسفر بين المدن والاختلاط مع شروط لبس الكمامة، ومن ضمن القرارات التي تقوم هيئة الطيران المدني أن تقوم بالسماح بفتح السفر من وإلى الكويت والاستعداد الجيد بالمنظومة الإلكترونية والمطارات الكويتية لاستقبال القادمين وأيضا المغادرين.

منصة كويت مسافر

هي منصة إلكترونية تم إطلاقها لتيسير التعامل داخل المطارات الكويتية، حيث يتم من خلالها تنظيم حركة التنقل والسير والنظام الإلكتروني داخل المطار للقدامين والمغادرين، ويكون من الهام أن يقوم الراغبين في السفر إلى دولة الكويت أو المغادرين منها أن يكون لديهم هذا التطبيق لتيسير التعامل داخل المطارات.