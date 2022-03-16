نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربح الجائزة الكبري 3.000.000$ مسابقة حلم الجديدة مع مصطفي الأغا في المقال التالي
مسابقة الحلم والتي يحاول الكثير من الناس الاشتراك فيها، ويتساءل الكثير عن كيف يتم الاشتراك في هذه المسابقة، ويمكن للكل المشاركة في مسابقة حلم 2022، وتتيح المسابقة أكثر من طريقة من أجل الاشتراك في السحب، من خلال الأرقام المخصصة لكل بلد أو من خلال التسجيل على موقعها الرسمي، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوضح طريقة التقديم في مسابقة حلم الربح في الجائزة الكبري 30.000.000$ مع مصطفي أغا وأرقام التواصل.
الفئة التي يحق لها الانضمام في مسابقة حلم 2022
أوضحت مجموعة MBC أنها تفضل أن يكون المشتركين أكثر من 18 عامًا، أما إذا كان الفائز بالمسابقة عمره أقل من 18 عام فيجب تواجد وصي معه من أجل استلام الجائزة والإمضاء على كافة المستندات المطلوبة.
من أجل الانضمام في السحب عليك الاشتراك في المسابقة من خلال الإجابة الصحيحة على سؤال واحد، وتستطيع ان تضاعف فرصتك في الربح بزيادة الإجابات على الأسئلة، ولكن الأساسي من أجل الانضمام هو الإجابة على سؤال واحد.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
- تستطيع الانضمام إلى مسابقة الحلم عن طريق الدخول في خدمة الاشتراك للحلم وذلك عن طريق إرسال رسالة تضم كلمة Join أو انضم على الرقم المخصص لبلدك.
- بعد ذلك تقوم بإرسال رسالة تضم كلمة حلم أو dream على الرقم المخصص لبلدك، وبعد ذلك ترسل الإجابة الصحيحة للسؤال الذي سوف يرسل لك.
- كما أنك تستطيع الاشتراك في المسابقة عن طريق تحميل تطبيق الحلم للجوال والذي أصبح متاح للآيفون والاندرويد، ثم تدخل رقم الجوال وتستكمل جميع البيانات المطلوبة منك.
أرقام الدول من أجل الاشتراك في المسابقة
- يمكنك إرسال رسالة من مصر على رقم 95458.
- تستطيع الاشتراك من السعودية من خلال الرقم التالي 313131.
- يكون الاشتراك من الإمارات على رقم 5544.
- يكون التسجيل من عمان عن طريق رقم 90434.
- يمكن الاشتراك من الكويت عن طريق 4141.
- كما يمكن الانضمام من قطر على رقم 92466.
- ويمكن الاشتراك من فلسطين عن طريق 6144.
- يمكن الانضمام من المغرب عن طريق 9669.
- التسجيل من تونس على 85988.
- التسجيل من البحرين 94000.
- التسجيل من الأردن على 94099.
- الاشتراك من العراق
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