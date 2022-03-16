طرق تعلم البرمجة للأطفال في المنزل بخطوات سهلة

في الجيل القديم لدينا لم يكن عندنا الخبرة الكافية من التعامل مع التكنولوجيا بشكل قوي كما يفعل أبناؤنا الآن وخاصة الأمهات فنجد من الصعوبة التعامل مع التطبيقات وكيفية الاستخدام لها، فنجد كثير من الآباء والأمهات يبحثن كثيرا عن طريقة لاستغلال انشغال الأطفال بالهواتف الذكية وتطوير ذلك وكيفية استثمار الوقت الذي يمضون عليه استخدام الهواتف لتنمية مهاراتهم واكتسابهم خبرة ومهارات جديدة، ومن أهم هذه الأنشطة لتطوير مهاراتهم هي البرمجة بكل أنواعها و تخصصاتها، فتعتبر البرمجة من الأنشطة الإبداعية التي يمكن لأي طفل التعامل معها، وبالرغم من فكرة صعوبتها إلا أنه عند النظر إلي ما بعد تصميم لعبة أو تصميم موقع بسيط فنجد تحفيز وشغف كبير لدى الطفل من فكرة تعلم البرمجة.

طرق تعلم البرمجة للأطفال

تدخل البرمجة في كل الاستخدامات التي تخص الهاتف وأجهزة الكمبيوتر من تطبيقات مختلفة وتطبيقات الألعاب والمواقع الإلكترونية، ففكرة البرمجة مبنية على الأوامر التي يتلقاها التطبيق لتنفيذ أمر ومهمة معينة عن طريق الخوارزميات، فبذلك نجد البرمجة تكون في كل الأنشطة التي يستخدمها الطفل على الهاتف وسوف نستعرض الآن طرق تعلم البرمجة لدى الأطفال وهي كالآتي: