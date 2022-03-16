طرق تعلم البرمجة للأطفال في المنزل بخطوات سهلة

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في الجيل القديم لدينا لم يكن عندنا الخبرة الكافية من التعامل مع التكنولوجيا بشكل قوي كما يفعل أبناؤنا الآن وخاصة الأمهات فنجد من الصعوبة التعامل مع التطبيقات وكيفية الاستخدام لها، فنجد كثير من الآباء والأمهات يبحثن كثيرا عن طريقة لاستغلال انشغال الأطفال بالهواتف الذكية وتطوير ذلك وكيفية استثمار الوقت الذي يمضون عليه استخدام الهواتف لتنمية مهاراتهم واكتسابهم خبرة ومهارات جديدة، ومن أهم هذه الأنشطة لتطوير مهاراتهم هي البرمجة بكل أنواعها و تخصصاتها، فتعتبر البرمجة من الأنشطة الإبداعية التي يمكن لأي طفل التعامل معها، وبالرغم من فكرة صعوبتها إلا أنه عند النظر إلي ما بعد تصميم لعبة أو تصميم موقع بسيط فنجد تحفيز وشغف كبير لدى الطفل من فكرة تعلم البرمجة.
طرق تعلم البرمجة للأطفال
تدخل البرمجة في كل الاستخدامات التي تخص الهاتف وأجهزة الكمبيوتر من تطبيقات مختلفة وتطبيقات الألعاب والمواقع الإلكترونية، ففكرة البرمجة مبنية على الأوامر التي يتلقاها التطبيق لتنفيذ أمر ومهمة معينة عن طريق الخوارزميات، فبذلك نجد البرمجة تكون في كل الأنشطة التي يستخدمها الطفل على الهاتف وسوف نستعرض الآن طرق تعلم البرمجة لدى الأطفال وهي كالآتي:
- شرح لغات البرمجة للطفل: فمن المهم الشرح للطفل لغات البرمجة المختلفة والمتنوعة حيث تتم البرمجة للألعاب والمواقع وغيرها من التكنولوجيا بلغات مختلفة ونذكر منها:
- جافا سكر يبت : تستخدم هذه اللغة للمواقع والألعاب والمواقع ذات تفاعلية من المستخدم.جافا : تعتبر لغة البرمجة جافا من اشهر لغات البرمجة على مستوى العالم فتدخل الجافا أسهل لغة برمجة وأكثر استخداما وانتشارا ويتم تصميم معظم تطبيقات الألعاب من خلالها.
- سي شارب : لغة السي شارب من اشهر اللغات في العالم وتختص بها شركة مايكروسوفت العالمية.
- تشجيع الطفل على الاهتمام بالبرمجة: من المهم تشجيع الطفل على تعلم البرمجة بعد تحديد لغة معينة لتعليمها، وربط الألعاب التي يلعبها بمدى إمكانية تصميم ألعاب مشابهه لها ومواقع إلكترونية مثل التي يستخدمها.
- تعليم أساسيات البرمجة: قبل دخول الطفل في عالم البرمجة يجب أن يتعلم أساسيات البرمجة حتى لا يجد صعوبة عند بداية تعلمه البرمجة وحتى لا يفقد الشغف والاهتمام بها، فينصح بقراءة كتب أساسيات البرمجة ومشاهدة مقاطع الفيديو المبسطة لتعليم أساسيات البرمجة.
- الانضمام إلى أنشطة تعلم البرمجة: انضمام الطفل إلى أنشطة أو كورسات تعلم البرمجة يجعل الأمر بسيط وواقع أمام الطفل من تعلم البرمجة.
- تطبيقات تعلم البرمجة: يوجد على متجر التطبيقات جوجل بلاي وغيره تطبيقات مبسطه لشرح البرمجة بطريقة سهلة ومبسطه لطفلك.
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