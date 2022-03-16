نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سحب كراسات التطوع 2022 رابط إدارة التجنيد والتعبئة tagned.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد سحب كراسات التطوع 2022 من أكثر المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول لدفعة جديد من المتطوعين وقصاصي الأثر، وذلك للانضمام إلى قوات حرس الحدود بالجيش المصري 2022، وقبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يوليو 2021، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل والحصول على كراسة التطوع التسجيل في الموعد المحدد، وذلك عبر الرابط الإلكتروني موعد سحب كراسات التطوع 2022 رابط إدارة التجنيد والتعبئة tagned.mod.gov.eg tagned.mod.gov.eg.

وقد صدق الفريق أول محمد زكي عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر للانضمام إلى قوات حرس الحدود بالجيش المصري، وذلك وفق شروط وضوابط معينة سوف نتعرف عليها لاحقاً، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط تقديم التطوع في الجيش المصري 2022، وهو موعد سحب كراسات التطوع 2022 رابط إدارة التجنيد والتعبئة tagned.mod.gov.eg tagned.mod.gov.eg، لذلك سوف نتناول في هذا المقال رابط التسجيل الإلكتروني والشروط والموعد.

موعد سحب كراسات التطوع 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة للغاية اليوم عن معرفة موعد سحب الكراسات، وذلك بعد أن صدق وزير الدفاع محمد زكي عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر للانضمام لقوات حرس الحدود بالجيش المصري، ومن المقرر أن يتم سحب الملفات يوم السبت الموافق الثاني من إبريل 2022 ويستمر سحب الملفات حتى الثامن من مايو 2022.

المستندات المطلوبة للتقديم.

صورة من شهادة الإعدادية مختومة طبق الأصل. أصل بيان نجاح معتمد ومختوم بالدرجات. شهادة الميلاد ويجب أن تكون حديثة ومميكنة وموضح بها الرقم الثلاثي لمن أتم 16 عام. صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على ألا يكون قد مر عليها أكثر من 3 شهور. صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم بحيث لا يكون قد مر على استخراجها أكثر من 3 شهور. بيان قيد عائلي للوالد ويجب ألا يمضي على استخراجه أكثر من 3 شهور. عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لمن تخطى سن 16 عام. صورة من الموقف التجنيدي لمن أصابه الدور في التجنيد. صورة طبق الأصل من المؤهل الأعلى في حال الحصول على مؤهل أعلى من الإعدادية. أصل إثبات قيد للطلاب المقيدين بالمدارس أو المعاهد أو الكليات. إحضار عدد 8 صورة ملونة للمتقدم مقاس 4*6. عدد 2 كارت للعائلة مقاس 15*10 بخلفية بيضاء.

رابط إدارة التجنيد والتعبئة

يتم التسجيل في التطوع في الجيش المصري إلكترونياً من خلال الدخول على رابط إدارة التجنيد والتعبئة، وبعد ذلك تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني بشكل دقيق، حيث يتم تحديد موعد الاختبار للمقبولين.