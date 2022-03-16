نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون وظيفة يصل 300 ألف ريال بدون فوائد بأقل قسط للنساء والرجال في المقال التالي
يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي بدون وظيفة ويصل إلي 300 ألف ريال سعودي، وهو مخصص للعاطلين والعاطلات عن العمل وأيضا أصحاب الدخل المحدود ويمكن الحصول علي القرض بدون فوائد وبدون كفيل، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلات إسلامية متوافقة مع أحكام الدين الإسلامي وتابع لمؤسسة النقد العربي، حيث يعاني الكثير من المواطنين من عدم توافر وظيفة لديهم حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية قرض بدون وظيفة من اجل مساعدتهم علي تحسين مستوي المعيشية لديهم من ناحية التشجيع علي العمل، لذلك نقدم لكم تمويل بدون وظيفة والشروط المطلوبة وكيفية الحصول علي القرض من بنك التنمية الاجتماعية.
أهم الشروط للحصول علي قرض بدون وظيفة
يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المختلفة التي تتناسب مع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فقد يقدم بنك التنمية قرض بدون وظيفة مخصص للنساء والعاطلين عن العمل من اجل فتح باب رزق لهم أو مشروع ويصل التمويل إلي 300 ألف ريال سعودي وبفترة سداد طويلة ويوفر للعميل إمكانية بدء سداد أول قسط بعد عام وهو بدون فوائد، فقد حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الوجب توافرها عند التقديم التي هي علي النحو الآتي:
- يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنه حتي 65 سنه ولا يزيد.
- تقديم الهوية الوطنية الخاصة وتكون سارية وليست منتهية.
- يصل التمويل إلي 300 ألف ريال سعودي بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية.
- لا تقل مدة سداد التمويل عن 5 أعوام.
كيفية التقديم علي قرض 300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية
كيفية التقديم للحصول علي قرض بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، من خلال الموقع الإلكتروني بتلك الخطوات التالية:
- الذهاب إلي الموقع الرئيسي لبنك التنمية الاجتماعية عبر متصفح جوجل.
- الضغط علي تمويل شخصي.
- قم بكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح لتوضح شخصيتك.
- رفع المستندات المطلوبة حتي يتم الموافقة دون تعقيدات.
- الموافقة علي الشروط وأحكام بالموقع.
- الضغط علي إرسال الطلب وسوف يقوم المختصون بالمراجعة والتأكد من صحة البيانات يتم الرد عليك بالموافقة.
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