السيارة الرقمية هيونداي باليسيد 2022 ومواصفاتها في السعودية

السيارة الرقمية هيونداي باليسيد 2022 التي اطلقها اكبر مصانع السيارات في العالم بمواصفات رقمية تخيلية، وتسمى بالسارة الوحش لسهولة التحرك بها في الصحراء او الأماكن الواعرة، كمان أنها تتميز بالكثير من وسائل الراحة والأمان التي لقت أعجاب الكثير من سائقة السيارات الخاصة، وأصبحت سيارات هيوانداى علامة تجارية لايستهان بها في السيارات، وتتميز بزيت محرك الفرامل من نوع الزيوت الماصة للرطوبة حيث يقوم بامتصاص الرطوبة أثناء عملية التشغيل، وتساعد خدمة الصيانة المجدولة في المحافظة على الشكل العام للسيارة وإطالة عمرها الافتراضي، كما ان البطارية مصنوعة من حافظة بلاستيكية، تحتوي على ترتيبات من لوحات الرصاص الايجابية والسلبية مفصولة بفواصل صفيحة صناعية، تلك اللوحات متصلة بمجموعة من المحطات التي توفر الاتصال بالسيارة.

السيارة الرقمية هيونداي باليسيد 2022 ومواصفاتها

المحرك الأول سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 277 حصان. يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات كما أنه يعمل بنظام البنزين حيث يصل معدل استهلاك الوقود إلى 10.7 كم/ لتر. الشبك الأمامي الذي يحيط به شريط عريض من الكروم. المصابيح النهارية المصممة على شكل حرف C والمصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED. عجلات 18 أو 20 إنش. بخط واضح ومميز يوجد اسم السيارة PALISADE على الواجهة الخلفية بكل وضوح ويعلوها شعار شركة هيونداي. تحتوي سيارة هيونداي باليسيد 2022 على 8 مقاعد مصنوعة من المخمل أو الجلد حسب الفئة المختارة. يوجد فئات تتوفر مع تحكم كهربائي للمقاعد. ويتميز الصف الثاني بزر يعمل بلمسة واحدة لتحريك المقعد للأمام حتى يتمكن الركاب بالوصول للصف الثالث لسهولة. يتسع الصندوق الخلفي لـ 509 لتر وعند طي مقاعد الصف الثالث تصبح سعة الصندوق الخلفي 1302 لتر. اتصال USB ومشغل CD ومدخل AUX بلوتوث و مكبرات الصوت وشاحن لاسلكي وفتحة سقف. تتميز شاشة ترفيه قياس 8 بوصة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتطبيق Blue Link كاميرا خلفية. نظام التحذير في المناطق العمياء (BSM). مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) . التحكم في الانزلاق (TCS) وتقنية دعم المكابح (ABS) نظام تحذير مغادرة المسار (LDWS).

أسعار سيارة هيونداي باليسيد 2022 بالسعودية