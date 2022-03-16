سلوفينيا: تعزيز التعاون مع الجزائر بمجالات التجارة البحرية والنفط

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التى أدلى بها، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.
وأوضح وزير الخارجية السلوفينى، أن بلاده ستعمل مع الجزائر من أجل تعزيز الشراكة الثنائية فى مجال الخدمات، والذكاء الاصطناعى، والموارد المائية، بالإضافة إلى قطاع السياحة، مؤكدا قناعته بوجود فرص شراكة كبيرة فى هذه المجالات بين البلدين.
وأضاف رئيس الدبلوماسية السلوفينية أنه تم التطرق، خلال لقائه بالرئيس الجزائرى، إلى العديد من المواضيع، من بينها الوضع فى أوكرانيا، و كذلك العلاقات الثنائية بين الجزائر و بلاده، والسعى المشترك إلى إلى توطيدها أكثر من خلال التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادى.
واستطرد قائلا إن اللقاء شهد أيضا التطرق إلى المجالات، التى يمكن تعزيز التعاون فيها مستقبلا، خاصة فى قطاع الطاقة، والبحث عن شراكات جديدة مع الجزائر فى مجال إنتاج الغاز و البترول.
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