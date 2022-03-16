عاجل- رفع سعر الفائدة فى أمريكا لأول مرة منذ 2018

جدة - نرمين السيد - هذا وكان التضحم ارتفع فى أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا، وتوقع الفيدرالى الأمريكى أن تكون الفائدة فى نطاق 1.75% و 2% بنهاية العام، وهو ما يعنى مزيدًا من قرارات رفع الفائدة خلال العام.
كما توقع الفيدرالى الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، أن تكون الفائدة فى نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، على أن يتراجع التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022 و2.7% فى 2023 و 2.3% بنهاية 2024.
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