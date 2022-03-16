عون: لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية للتخفيف من أعباء رعاية النازحين السوريين

جدة - نرمين السيد - أبلغ الرئيس اللبنانى ميشال عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أن لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية تساهم فى التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التى يتكبدها نتيجة رعاية النازحين السوريين على مختلف الاصعدة، بالتوازن مع دعم مطالبته بعودة النازحين إلى بلادهم خصوصاً بعد توقف القتال فى غالبية الأراضى السورية منذ فترة بعيدة.





جاء ذلك خلال استقبال عون للمسئولة الأممية اليوم فى قصر بعبدا. وشدد عون على أن عدم تجاوب المجتمع الدولى مع مطلب لبنان، يثير الشكوك باستخدام ملف النازحين لأهداف سياسية خصوصا خلال البحث فى الحل السياسى للوضع فى سوريا. وأكد رئيس الجمهورية لنائبة الامين العام للأمم المتحدة أن لبنان بحاجة أيضا إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية خصوصا فى مجال إطلاق خطة إعادة البناء، مشيرا إلى أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة تتطلب أولا الاستثمار فى البشر وخصوصا النساء والشباب، داعيا إلى عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين نتيجة الازمات التى تراكمت، وجاءت التطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية لتزيدها تفاقما. من جانبها، أعربت أمينة محمد عن تقدير المجتمع الدولى والأمم المتحدة للرعاية التى يلقاها النازحون السوريون فى لبنان، مؤكدة الدعم الأممى للحكومة اللبنانية فى المفاوضات التى تجريها مع صندوق النقد الدولي، وللتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية فى 15 مايو المقبل. وخلال اللقاء الذى حضرته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان السيدة نجاة رشدى والوفد المرافق لنائبة الأمين العام، تم التطرق إلى الأحداث الدولية خصوصا الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الاستقرار فى دول العالم.

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