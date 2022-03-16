الصين: حل الأزمة الأوكرانية يكمن فى وقف إطلاق نار ثم حوار ومفاوضات

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لى جيان، أن الطريقة الأساسية لحل الأزمة الأوكرانية تكمن فى وقف إطلاق نار، يعقبه حوار ومفاوضات، بدلا من النظام القائم على القواعد المحددة بشكل أحادى وفقًا لمعايير فردية، وإجبار الآخرين على الانحياز لأحد الجانبين.





وقال تشاو -فى تصريح أوردته وكالة"شينخوا" الصينية اليوم- إنه إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن تخفيف حدة الوضع فى أوكرانيا، فعليها أن تقف إلى جانب السلام والعدالة كما تفعل معظم دول العالم، مضيفا : "أن العالم يحتاج إلى السلام وليس الحرب، ويدعو إلى العدالة لا الهيمنة، إنه يتطلع إلى التعاون لا المواجهة، وأن هذا ما تأمله الغالبية العظمى من دول العالم". ولفت إلى أنه يوجد نظام واحد فقط فى العالم وهو النظام الدولى القائم على القانون الدولى وفى القلب منه الأمم المتحدة، وأنه توجد مجموعة واحدة من القواعد وهى الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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