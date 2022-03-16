بايدن: سنجبر روسيا على دفع ثمن باهظ بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن"، خلال تصريحات له، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنهم سيجبرون روسيا على دفع ثمن باهظ بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مؤكدًا أن العقوبات ستشل الاقتصاد الروسى ونحن على استعداد لتغليظها.

ولفت الرئيس الأمريكى، إلى أنه سيتم تقديم أسلحة وذخائر لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسى، بالإضافة إلى تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستمد الجيش الأوكرانى بمنظومات للدفاع الجوى وصواريخ مضادة للطائرات.

وذكر أنه تم إقرار مساعدات بقيمة مليار دولار لأوكرانيا خلال هذا الأسبوع فقط.