طريقة التسجيل في منحة البطالة 2022 إلكترونيا وحل جميع المشاكل

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عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022 إلكترونيا عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل التي قامت بالإعلان عنه الحكومة الجزائرية بعد أن كشفت عن الموقع الإلكتروني الرسمي وتفعيلة للمواطنين للتقديم لمن يستحق الحصول علي أعانة من منحة البطالة ٢٠٢٢م ومن المعروف لديهم انه تم تحديد موعد لتقديم الطلب لمدة شهر وبعدها يتم الأغلاق لفحص الطلبات المقدمة لترشيح الطلبات المستحق لينال المنحة الخاصة بالبطالة يتم المتابعة في هذا المقال لمعرفة التسجيل في تلك المنحة وكل ما يهم في ذلك الكيان.

التسجيل في منحة البطالة 2022 إلكترونيا

يتم التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية والسيد رئيس الجزائر الذي يقوم بتقديم المساعدات المالية للشباب العاطلين عن العمل والخرجين الجديد من خلال التسجيل في رابط منحة البطالة الذي يتم التسجيل فيه هو (https://wp.me/pdx0L7-pIj).

طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

الدخول عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل (http://www.anem.dz/ar) من خلال محرك البحث في جوجل.

من خلال محرك البحث في جوجل. يتم تسكين وكتابة البيانات المطلوبة.

إرسال التقارير الطبية والمستندات الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني.

التأكد من كافة البيانات والأوراق التي تثبت للحصول علي المنحة.

القيام بالنقر علي كلمة إرسال ويتم الانتظار حوالي أسبوعين حتي يصل الرد.

يتم الصرف من خلال فوري.

الملف الذي يتم تجهيزه لتقديم لمنحة البطالة

يتم أحضار الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها إلكتروني تكون كالتالي:

تقرير طبي بالحالة.

شهادة الحالة اجتماعية.

ورق طلب منحة البطالة.

شهادة تثبت بعدم العمل أي لا يعمل خاصة

بالمتقدم لطلب المنحة.

عدد اثنين صورة شخصية.

مع مراعاة حضور المقابلة الشخصية.

شروط الحصول علي منحة البطالة

الحصول علي منحة البطالة يجب توافر تلك الشروط المطلوبة وهي:

عمر المتقدم يبدأ من ١٩ عام حتي ٦٠ عام.

المتقدم يشترط أن يكون جزائري الجنسية.

المتقدم يشترط أن يكون جزائري الجنسية. إذا كان المتقدم متزوج يشترط أن لا يكون له أي دخل أي كان طبيعة الدخل.

يلزم الإقامة علي الأراضي الجزائرية .

. أن يكون مسجل علي الوكالة الوطنية للتشغيل.

الالتزامات التي تفرد علي المتقدم عند الاستفادة والحصول علي المنحة

يلزم تنفيذ ذلك النقاط التالية:

عدم رفض أي فرصة عمل.

استجابة المواطن للآي استدعاء يأتي له من أي مصلحة وطنية للتشغيل.

عدم رفض أي وظيفة مناسبة تأتي له.

وصلنا لختام شرح التسجيل في منحة البطالة 2022 إلكترونيا.