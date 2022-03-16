نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف كم يعطيني البنك الأهلي وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف كم يعطيني البنك الاهلي وما هي طريقة استخدام حاسبة القروض البنك الأهلي والتي تعتبر من أهم الأدوات الإلكترونية التي وفرها البنك لكي يسهل على المتعاملين، ولكن ليست جميع أنواع قروض البنك الأهلي متوفر لها حاسبة تمويل، فهناك حاسبة الأهلي للتمويل التأجيري وهي حاسبة إلكترونية، ومتوفر أيضًا من أجل تمويل سداد المديونية للبنوك حاسبة يدوية قام البنك بتقديمها في صورة جدول قروض البنك الأهلي 2022 وحساب فترة السداد والاستحقاق وكافة التفاصيل الأخرى، وسوف نقدم لكم كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي.

كيف اعرف كم يعطيني البنك الأهلي

يعتبر التمويل التأجيري من البنك الأهلي واحد من أهم أنواع القروض المرنة سواء في قيمته أو في فترة سداد قيمة التمويل أيضًا وعن كيف اعرف كم يعطيني البنك الأهلي للتمويل التأجيري فهو كما يلي:

الدخول إلى موقع البنك الأهلي السعودي (alahli.com).

ثم اختيار التمويل التأجيري.

اختيار الحاسبة وإدخال المعلومات المطلوبة.

اختيار شريحة العميل سواء كان من عملاء تحويل الرواتب أو عملاء عدم تحويل الرواتب وغيره من الأنواع.

كتابة قيمة الراتب الشهري بالريال السعودي وفترة التأجير وقيمة السيارة بالريال أيضًا.

إدخال قيمة الدفعة الأولى، والدفعة النهائية أيضًا.

بعد الانتهاء يتم النقر على احتسب والانتظار لحين ظهور قيمة الأجرة الشهرية مُقدرة بالريال السعودي.

حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي

وهناك أيضًا حاسبة يدوية قام البنك بتوفيرها إلى العملاء من أجل معرفة ما هي القيمة التمويلية المتاحة لهم، ويمكن استخدامها من خلال دخول موقع البنك الأهلي السعودي واختيار منتجات التمويل، وعند دخول كل منتج يمكن التعرف على كافة التفاصيل وخصوصًا من خلال جداول القروض.

التقديم على التمويل من البنك الأهلي

ويمكن التقديم على حلول ومنتجات التمويل من خلال استخدام مجموعة من الطرق، ولكن من أهمها زيارة فروع البنك الأقرب إليك، كما تستطيع التواصل عبر الرقم المجاني 920000891 والتواصل مع أحد الموظفين في قسم المبيعات للاستعلام عن أبرز الأوراق المطلوبة والإجراءات التي حددها البنك للتسجيل في منتجات التمويل الشخصي أو العقاري من خلال البنك الأهلي وأيضًا حل التمويل التأجيري من البنك.