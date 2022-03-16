نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل البنك الاهلي يشتري المديونية وشروط تحويل الالتزامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل البنك الاهلي يشتري المديونية وما هي طريقة تحويل الالتزامات المالية إلى البنك؟ حيث أن البنك الأهلي معروف عنه تقديمه للعديد من الخدمات التي تلبي رغبات العملاء في المملكة العربية السعودية، ورغبة في التيسير على المواطنين قام بتقديم حل شراء المديونية البنك الأهلي وذلك لجميع أنواع التمويل وسداد ديون البطاقات الائتمانية بشتى أنواعها، وسوف نتعرف على مميزات أفضل بنك شراء مديونية وهو البنك الأهلي الذي يوفر أيضًا التمويل الشخصي بدون تحويل راتب.

هل البنك الاهلي يشتري المديونية

هل تبحث عن افضل بنك شراء مديونية عقاري أو مديونية التمويل الشخصي أيضًا؟ إذا يمكن الحصول على فرصة شراء المديونية من خلال البنك الأهلي للتمويل الشخصي وهنا نستطيع أن نؤكد على أن جواب هل البنك الاهلي يشتري المديونية هو نعم.

مميزات شراء المديونية البنك الأهلي

وعند حصولك على فرصة تحويل المديونية يمكن الاستفادة من عدد كبير من المميزات من خلال البنك الأهلي التجاري السعودي ومن أبرز تلك المميزات ما يلي:

الحصول على سيولة نقدية تؤهل المواطن إلى سداد المديونية لدى البنوك السعودية الأخرى.

التوافق مع الأحكام الإسلامية والحصول على الموافقة الفورية.

سداد قيمة الأقساط على مدار الخمس سنوات.

يستطيع المواطن تأجيل سداد القسط الأول والثاني عند القبول في البرنامج.

الحصول على التأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة أيضًا.

شروط توحيد الالتزامات المالية البنك الأهلي

أما عن الضوابط المطلوبة للاشتراك في البرنامج الجديد من البنك الأهلي فهي جاءت في النقاط التالية:

متاح التمويل للعاملين في الشركات ومتاح للمتقاعدين والمؤسسات الحكومية سواء أكانت مدنية أو عسكرية.

الراتب بحد أدنى أربعة آلاف ريال سعودي.

قيمة التمويل حد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي، بينما قيمة أقصى حد للمبلغ التمويلي هي مليون ونصف المليون.

سن العملاء لا يزيد عن ستين سنة عند تقديم الطلب.

فعلى من يجد به تحقق كافة الشروط السابقة ضرورة تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة مثل خطاب موافقة الجهات الأخرى على سداد التمويل، وخطاب صادر من البنك شامل لقيمة الراتب والدخل الشهري للمواطنين ومدة الالتحاق بجهة العمل.